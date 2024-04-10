中職／傳李多慧為了當隊長鬧解約 味全龍回應：內容非事實

韓籍啦啦隊女神李多慧今年離開樂天桃猿隊，轉戰味全龍啦啦隊「小龍女」。不過她先前發文宣布自己是隊長引發爭議，原因是龍隊3月初才宣布小映是新隊長，讓外界看得一頭霧水，如今有周刊爆料李多慧拿解約當談判籌碼，味全龍球團則表示，「報導內容非事實」。

據《CTWANT周刊》報導，李多慧與龍隊簽約後想當隊長，但龍隊不接受她的要求，李多慧表示如果不能當隊長就要解約，龍隊則回嗆「那我們法院見」。不過李多慧仍在球團官宣前，自行宣布成為隊長，龍隊只好對外宣稱她是「Captain」，並說明她與隊長小映角色不同，盼能給球迷多元觀賽體驗。

針對上述爆料，味全龍領隊丁仲緯回應，「報導內容非事實，請將關注放到球場上，一同為球員加油。」

李多慧3月22日在個人IG發文提到，轉隊原因包含當啦啦隊6年，一直有想實現的目標，就是當隊長，未來將以隊長身分帶領大家前進。不過被球團宣布為隊長的小映曾在個人社群表示疑惑，雖該文章已刪除，但仍引發球迷們熱烈討論。