快訊

花蓮大地震後「位移」…玉山也長高？這裡抬升45.1公分

桌球／與江宏傑和解無用！福原愛「奧運球評」工作遭另一女神取代

康老師愛貓「妞妞」現身！天王星拆除停工…現場播貓叫聲誘捕

日職／從美國巨人到日本巨人？日媒曝筒香嘉智已心有所屬

聯合新聞網／ 綜合報導
日籍強打筒香嘉智本季將重返日職。 美聯社
日籍強打筒香嘉智本季將重返日職。 美聯社

曾經效力光芒、道奇、巨人等隊的日籍重砲筒香嘉智近期宣布將回歸日本球壇，引發日職多隊興趣，而根據日媒爆料，筒香嘉智似乎已經有答案，讀賣巨人隊成為最有可能的下家。

筒香嘉智旅美前效力橫濱DeNA隊，日職累計成績相當輝煌，10年生涯共計977安、205轟、613分打點，攻擊指數高達.899，不過他的大聯盟生涯並不順遂，始終克服不了打高階速球的缺陷，4年下來僅累積182場出賽，打擊率不到2成，去年則是整季待在小聯盟。

筒香今年獲邀參加舊金山巨人隊大聯盟春訓，但開季前被放回小聯盟，他選擇跳脫合約成為自由球員，近期確定將返日。

讀賣巨人和老東家橫濱DeNA是呼聲最高的兩支隊伍，不過筒香更傾向加盟前者，縱使橫濱有著熟悉的隊友及環境，但他過去主守的位置都已經有了替換人選，橫濱無論是外野、角落內野皆人才濟濟，對於已經32歲、尋求穩定上場機會的筒香而言並不是理想的選擇。

根據《體育報知》報導，筒香嘉智和橫濱DeNA的談判已經結束，至於負責與筒香嘉智交涉的巨人編成本部長吉村禎章受訪時則大讚：「他在日本時期的成績真的相當出彩，而他的能力即便是現在也沒有改變。」

日媒 舊金山

相關新聞

日職／從美國巨人到日本巨人？日媒曝筒香嘉智已心有所屬

曾經效力光芒、道奇、巨人等隊的日籍重砲筒香嘉智近期宣布將回歸日本球壇，引發日職多隊興趣，而根據日媒爆料，筒香嘉智似乎已經有答案，讀賣巨人隊成為最有可能的下家。 筒香嘉智旅美前效力橫濱DeNA隊，

中職／尋找場地中…猿隊向球迷致歉 18日複檢桃園

樂天桃猿隊因桃園棒球場恢復進度趕不上，16、17日賽程要進行調整，球團今天發表聲明，正在進行場地聯繫，也針對昨天售票問題...

中職／王柏融彈出幸運安打 張肇元再見安助雄鷹反射逆轉勝

台鋼雄鷹隊又完成一場奇蹟逆轉勝，今天在第8局被攻下4分先遭到逆轉，9局下王柏融一顆二壘方向滾地球，從準雙殺球因不規則彈跳...

中職／夠悍！獅隊2轟獵殺兄弟 開季7戰6勝隊史第二次

統一獅隊開季持續強悍，今天在洋投勝騎士7局僅失1分好投帶領下，加上陳重羽兩分砲、潘傑楷3安打包括1發陽春砲，終場以5：1...

中職／林立百盜史上第29人 生涯成就有望叩關千安百轟

樂天桃猿隊林立今天解鎖一項里程碑，第6局敲安後盜上二壘，生涯累積100盗為史上第29人，而他還有高機率挑戰更罕見的千安百...

中職／雄鷹、桃猿10日交手有話題 雙方日籍投手先發

中職台鋼雄鷹隊與樂天桃猿隊本週2連戰，明天比賽兩隊都派出日籍投手先發成為話題，雄鷹隊先發投手為小野寺賢人，桃猿隊則為鈴木...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。