日職／從美國巨人到日本巨人？日媒曝筒香嘉智已心有所屬

曾經效力光芒、道奇、巨人等隊的日籍重砲筒香嘉智近期宣布將回歸日本球壇，引發日職多隊興趣，而根據日媒爆料，筒香嘉智似乎已經有答案，讀賣巨人隊成為最有可能的下家。

筒香嘉智旅美前效力橫濱DeNA隊，日職累計成績相當輝煌，10年生涯共計977安、205轟、613分打點，攻擊指數高達.899，不過他的大聯盟生涯並不順遂，始終克服不了打高階速球的缺陷，4年下來僅累積182場出賽，打擊率不到2成，去年則是整季待在小聯盟。

筒香今年獲邀參加舊金山巨人隊大聯盟春訓，但開季前被放回小聯盟，他選擇跳脫合約成為自由球員，近期確定將返日。

讀賣巨人和老東家橫濱DeNA是呼聲最高的兩支隊伍，不過筒香更傾向加盟前者，縱使橫濱有著熟悉的隊友及環境，但他過去主守的位置都已經有了替換人選，橫濱無論是外野、角落內野皆人才濟濟，對於已經32歲、尋求穩定上場機會的筒香而言並不是理想的選擇。

根據《體育報知》報導，筒香嘉智和橫濱DeNA的談判已經結束，至於負責與筒香嘉智交涉的巨人編成本部長吉村禎章受訪時則大讚：「他在日本時期的成績真的相當出彩，而他的能力即便是現在也沒有改變。」