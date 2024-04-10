聽新聞
test
0:00 / 0:00
MiLB／陳聖平本季首轟「火箭砲」 鄭宗哲首安出爐
響尾蛇隊旅美小將陳聖平今天在2A敲出本季首轟，一發陽春砲一度幫助領先，球隊官網更稱呼這是一枚「火箭砲」，海盜隊2A的鄭宗哲則是敲出本季首安。
陳聖平今年開季從2A出發，前兩場打擊狀況不算理想，8打數僅1安，今天排在先發第9棒、二壘手，2局上的首打席就從潛力新秀薩林納斯（Royber Salinas）手中敲出右外野陽春砲，讓響尾蛇2A取得2：1領先。
只不過響尾蛇隊投手4局、6局下又掉分，終場響尾蛇隊2A仍以3：4不敵運動家2A；陳聖平後面3打席則是4局上一壘飛球出局、6局上被三振、8局上獲保送，總計3打數1安打，另有1次保送，打擊率上升到1成82。
效力海盜隊2A的鄭宗哲開季前兩戰7打數無安打，今天對國民隊之戰5局下敲出一壘打，終結乾旱，另外7局下、9局下保送上壘後都演出盜壘成功，總計2打數1安打，另有3次保送，打擊率1成11，鄭宗哲跑回2分，海盜隊也以8：7贏球。
老虎隊2A的李灝宇也展現腳程，今天對大都會隊2A之戰4打數1安打，打擊率3成13，1局下滾地球造成跑者出局，但野選上壘的他跑出本季第2盜，最終球隊以2：0贏球。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言