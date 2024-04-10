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MiLB／陳聖平本季首轟「火箭砲」 鄭宗哲首安出爐

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
響尾蛇隊旅美小將陳聖平今天在2A敲出本季首轟。截圖自Amarillo Sod Poodles X
響尾蛇隊旅美小將陳聖平今天在2A敲出本季首轟。截圖自Amarillo Sod Poodles X

響尾蛇隊旅美小將陳聖平今天在2A敲出本季首轟，一發陽春砲一度幫助領先，球隊官網更稱呼這是一枚「火箭砲」，海盜隊2A的鄭宗哲則是敲出本季首安。

陳聖平今年開季從2A出發，前兩場打擊狀況不算理想，8打數僅1安，今天排在先發第9棒、二壘手，2局上的首打席就從潛力新秀薩林納斯（Royber Salinas）手中敲出右外野陽春砲，讓響尾蛇2A取得2：1領先。

只不過響尾蛇隊投手4局、6局下又掉分，終場響尾蛇隊2A仍以3：4不敵運動家2A；陳聖平後面3打席則是4局上一壘飛球出局、6局上被三振、8局上獲保送，總計3打數1安打，另有1次保送，打擊率上升到1成82。

效力海盜隊2A的鄭宗哲開季前兩戰7打數無安打，今天對國民隊之戰5局下敲出一壘打，終結乾旱，另外7局下、9局下保送上壘後都演出盜壘成功，總計2打數1安打，另有3次保送，打擊率1成11，鄭宗哲跑回2分，海盜隊也以8：7贏球。

老虎隊2A的李灝宇也展現腳程，今天對大都會隊2A之戰4打數1安打，打擊率3成13，1局下滾地球造成跑者出局，但野選上壘的他跑出本季第2盜，最終球隊以2：0贏球。

陳聖平 響尾蛇

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