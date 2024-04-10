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中職／尋找場地中…猿隊向球迷致歉 18日複檢桃園

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
桃猿對賽程安排向球迷致歉。 中央社
桃猿對賽程安排向球迷致歉。 中央社

樂天桃猿隊因桃園棒球場恢復進度趕不上，16、17日賽程要進行調整，球團今天發表聲明，正在進行場地聯繫，也針對昨天售票問題向球迷致歉。

球團表示，針對昨日票務開賣讓球迷等候許久，造成不便深感抱歉，樂天球團將要求FamiTicket全網購票網改善，避免未來再次發生類似事件。

關於16、17日的賽事，猿隊根據中職聯盟於8日公告的內容，正在進行場地聯繫，敬請球迷稍待。

未來安排於桃園舉行的賽事，中華職棒預訂於18日再次進行檢測，26日起的例行賽，將根據聯盟於18日複檢結果決定主場場地，售票時程將另行公佈。

因受球場改建影響，多次變更售票時間，造成球迷不便再次表達深深歉意，猿隊將持續與施工廠商配合並提供協助，讓桃園球場能夠儘快順利開賽。

中職 棒球 樂天桃猿

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