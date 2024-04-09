中職／王柏融彈出幸運安打 張肇元再見安助雄鷹反射逆轉勝

大本營桃園棒球場何時有救還看不出答案，樂天桃猿隊今天在澄清湖棒球場也被倒霉鬼附身，一度在第8局攻下4分逆轉，但9局下王柏融一顆二壘方向滾地球，從準雙殺球因不規則彈跳變成場地安打，幫助台鋼雄鷹隊先追回1分，張肇元再補上再見安打，雄鷹終場以6：5擊敗猿隊。雄鷹開季4勝2敗，追平新軍開季前6場最佳戰績。

猿隊洋投霸威斯先發5局已用97球，被敲7安打、失3分，首局被曾子祐二壘打、魔鷹一壘打串聯攻下分數，第3局曾子祐再度敲二壘打，郭永維補上另一支二壘打送回隊友；5局下郭永維再度面對前東家敲出二壘打，魔鷹跟進敲安，雄鷹攻下第3分。

雄鷹由左投江承諺先發，繳出一場6局僅失1分好投，5局上被廖健富一壘打、林承飛二壘打串聯失血，帶著勝投資格退場，卻在第8局看到勝投不翼而飛。

王躍霖接手第8局投球，林泓育先靠失誤上壘，陳晨威敲二壘打，林立的二壘打一棒掃回2分打點追平，梁家榮再補上超前安打；猿隊開季7場在第8局打下12分，為6隊之冠。

戰局的轉折還不僅於此，猿隊推出賴胤豪把關5：3領先，一開局就是連兩次保送，王柏融一顆打在二壘方向的滾地球因不規則彈跳擊中二壘手林立頭部，這球形成安打，雄鷹先追回1分。

雄鷹後續仍是二、三壘有人的大好局面，猿隊故意保送洋投魔鷹，換上左投王志煊面對紀慶然，打向二壘方向的滾地球，讓猿隊先抓下本壘的出局數，猿隊再換上蘇俊璋面對張肇元，被掃出一支終結比賽的二壘打。