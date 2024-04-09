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中職／雄鷹、桃猿10日交手有話題 雙方日籍投手先發

中央社／ 台北9日電
雄鷹小野寺賢人。中央社 中央通訊社
雄鷹小野寺賢人。中央社 中央通訊社

中職台鋼雄鷹隊與樂天桃猿隊本週2連戰，明天比賽兩隊都派出日籍投手先發成為話題，雄鷹隊先發投手為小野寺賢人，桃猿隊則為鈴木駿輔。

雄鷹隊和桃猿隊今年開季先發投手輪值中都有日籍投手，小野寺賢人和鈴木駿輔在4日就曾同日但不同場先發出賽，為中職睽違5320天後再次有日籍投手同日先發出賽；雄鷹隊4日的對手為中信兄弟，桃猿隊則是與味全龍隊交手。

明天雄鷹隊與桃猿隊繼續在澄清湖棒球場交手，小野寺賢人和鈴木駿輔將同場先發也成為話題。小野寺賢人4日先發投4.1局失掉5分責失分吞敗，明天比賽要挑戰個人中職生涯首勝。

鈴木駿輔4日先發出賽投5局被敲6支安打，投出4次三振，失掉3分責失分，中職生涯首場先發出賽就拿下勝投。

明天中職也是單日3戰，另外2場比賽統一獅隊在主場台南棒球場迎戰中信兄弟隊，獅隊派出洋投羅昂（Logan Ondrusek）先發，兄弟隊先發投手為徐基麟；味全龍隊在天母棒球場迎戰富邦悍將隊，兩隊都派出洋投先發，龍隊為伍鐸（Bryan Woodall），悍將為戈威士（Keyvius Sampson）。

樂天桃猿鈴木駿輔。中央社
樂天桃猿鈴木駿輔。中央社

中信兄弟 中職 棒球

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