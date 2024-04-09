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中職／桃園2戰改到哪？聯盟提供桃猿斗六、台南2選項

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
桃猿日前大巨蛋進行主場比賽。中央社
桃猿日前大巨蛋進行主場比賽。中央社

桃園棒球場整修進度延宕，燒出連串爭議，4月16、17日兩場賽事究竟要不要延、改到哪裡進行，中職聯盟晚間發出新聞稿，經協調後，確認斗六、台南棒球場都可借給樂天桃猿隊使用，等待猿隊抉擇。

桃園球場在昨天場勘後一致認為場地狀況不符標準，4月16、17日兩戰無法在這裡進行，樂天球團因新莊、天母無法租借使用，經開會討論後向聯盟提出延賽申請。

中華職棒聯盟秘書長楊清瓏表示，昨天下午確認場地無法如期使用後，樂天球團隨即聯繫各球場進行租借協調，均無法如願，再次表達借場地的難度。現場與客隊聯繫轉達此事，當時雙方均互相理解難處而延賽。

不過，昨晚獅隊與聯盟討論後，認為可以再協助樂天球團尋找其他場地，除了原天母、新莊無法使用，賽務部也隨即聯繫中南部場地，其中洲際、嘉義市、澄清湖球場都因故無法借用，台南球場則因有二軍賽事需配合調整，亞太則是舉辦春季聯賽，斗六球場有球隊例行練球，確實多數球場無法配合16、17日賽事進行。

經協調後，斗六棒球場如有需求，球隊願意調整練球時間，台南棒球場部分，獅隊也願意協助，不過需配合調整二軍賽事場地。目前聯盟已將斗六、台南兩個可使用球場選項提供給樂天球團選擇，讓賽事可以如期開打。

中職 棒球 樂天桃猿

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