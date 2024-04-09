中職／大膽親吻韓援南珉貞 悍將啦啦隊丹丹強調自己沒偏心

富邦悍將隊上周三迎來主場開幕戰，啦啦隊Fubon Angels換上全新戰袍，3名韓援加入更是炒熱現場氣氛，人氣成員丹丹也大讚韓援南珉貞太可愛了。

悍將主場開幕戰對決統一獅隊，湧入9076名球迷進場觀賽，儘管3局打完就陷入2：11落後，球迷仍賣力應援，丹丹今天稍早也發文分享開幕戰當天美照，並向粉絲道歉，「我現在才發原諒我的廢。球場上滿滿的熟悉面孔，有種莫名的安全感，喜歡大家一起應援的感覺。但才四月也太熱，我的考驗已經開始了嗎？」

丹丹分享的圖片包含兩張與南珉貞「親吻照」，她表示，「我想說珉貞真的是太活潑可愛了，我也很愛晧禎和雅英（另外2名韓援）！我沒有偏心，你們也不要偏心喔！」

貼文一出，網友紛紛留言表示，「珉貞是無辜的別這樣親啊，丹姐讓我來扛就好」、「珉貞令人好羨慕啊」、「珉貞很驚訝」。南珉貞也留言回應，「姐姐喜歡你。」