春季聯賽／吳念庭首度亮相首安就出爐 敲2安2得分
具旅日資歷好手吳念庭今天在成棒春季聯賽首場出賽就有表現，代表全越運動出賽，吳念庭前3打席上壘率百分百，敲出2支安打、跑回2得分，全越運動以4比0擊敗列特博生技。
吳念庭去年底決定離開日職埼玉西武獅隊、結束旅日生涯，1月初加入全越運動成棒隊提出重返業餘申請，今天開始可以在全國成棒甲組春季聯賽出賽，全越運動今天與列特博生技成棒隊在桃園青埔棒球場交手。
吳念庭先發打3棒、守三壘，1局上首打席選到保送上壘，隊友攻勢串聯搶分，全越開賽取得2比0領先、吳念庭跑回1分，3局上吳念庭敲出左外野安打、返台業餘首場出賽首安出爐，接著全越靠著安打、滾地球搶分，吳念庭再替球隊跑回分數。
5局上吳念庭敲出右外野方向安打，首場出賽就有不錯手感，7局上1人出局、二壘有人打擊機會，吳念庭吞下三振，9局上1人出局、一壘有人時，吳念庭敲出二壘方向滾地球出局。
吳念庭今天前3打席上壘率百分百，總計4打數敲出2支安打、有2得分，另外有1次四壞保送、吞下1次三振。
全越日籍先發投手高塩將樹今天投7局雖被敲出偏多9支安打，但危機時都能力守不失分，好投壓制幫助球隊搶下預賽第7勝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言