快訊

統神「沒那麼嚴重」實況失言！ 已遭手遊廠商取消合作 晚上七點開台親自說明

成功搶救橘貓！出動雲梯車、搜救員鋸鐵窗 天王星大樓住戶愛貓「橘子」脫困

名嘴爆黃子佼天價收入「不只3、400萬」 劉寶傑驚呼：難怪急著復出

春季聯賽／吳念庭首度亮相首安就出爐 敲2安2得分

中央社／ 桃園9日電
吳念庭首度出賽。擷圖自全越成棒隊臉書
吳念庭首度出賽。擷圖自全越成棒隊臉書

具旅日資歷好手吳念庭今天在成棒春季聯賽首場出賽就有表現，代表全越運動出賽，吳念庭前3打席上壘率百分百，敲出2支安打、跑回2得分，全越運動以4比0擊敗列特博生技。

吳念庭去年底決定離開日職埼玉西武獅隊、結束旅日生涯，1月初加入全越運動成棒隊提出重返業餘申請，今天開始可以在全國成棒甲組春季聯賽出賽，全越運動今天與列特博生技成棒隊在桃園青埔棒球場交手。

吳念庭先發打3棒、守三壘，1局上首打席選到保送上壘，隊友攻勢串聯搶分，全越開賽取得2比0領先、吳念庭跑回1分，3局上吳念庭敲出左外野安打、返台業餘首場出賽首安出爐，接著全越靠著安打、滾地球搶分，吳念庭再替球隊跑回分數。

5局上吳念庭敲出右外野方向安打，首場出賽就有不錯手感，7局上1人出局、二壘有人打擊機會，吳念庭吞下三振，9局上1人出局、一壘有人時，吳念庭敲出二壘方向滾地球出局。

吳念庭今天前3打席上壘率百分百，總計4打數敲出2支安打、有2得分，另外有1次四壞保送、吞下1次三振。

全越日籍先發投手高塩將樹今天投7局雖被敲出偏多9支安打，但危機時都能力守不失分，好投壓制幫助球隊搶下預賽第7勝。

吳念庭

延伸閱讀

MLB／今永昇太封鎖豪華MVP打線 道奇主帥也大讚

日職／郭泰源西武OB賽投2上2下 吳念庭敲三壘打笑出來

棒球／吳念庭想在大巨蛋打球 12強有意再披戰袍

棒球／吳念庭返台手機也要適應 盼日球迷為自己加油

相關新聞

中職／啦啦隊一粒雙胞胎姊姊曝光也超美 網：竟然真有二粒

台鋼雄鷹啦啦隊人氣成員「一粒」有外貌相似的雙胞胎姐姐，她日前被球迷拍到側臉，被稱為「二粒」。二粒昨天在社群媒體分享本人照，網友紛紛讚嘆姐妹都很美。 一粒因完美詮釋葉保弟應援舞暴紅，目前IG粉絲已

中職／韓國傳聞跳槽小龍女讓李多慧暴富？她否認簽約金漲百倍

韓籍啦啦隊女神李多慧上個月加入味全龍啦啦隊「小龍女」，還發表新單曲並舉辦見面會，持續在台灣活躍。她近日上南韓節目《卓spatch》時，被主持人卓在勳誇張的問到簽約金1兆韓元(237億台幣，應是節目效果

中職／受桃園延賽波及 獅隊盼公平原則「除非全台沒場地」

桃園棒球場整修工程不及，昨天宣布4月16、17日與統一獅隊比賽延賽，受到波及的獅隊球團今天發出聲明稿，認為在公平競賽原則...

中職／大膽親吻韓援南珉貞 悍將啦啦隊丹丹強調自己沒偏心

富邦悍將隊上周三迎來主場開幕戰，啦啦隊Fubon Angels換上全新戰袍，3名韓援加入更是炒熱現場氣氛，人氣成員丹丹也大讚韓援南珉貞太可愛了。 悍將主場開幕戰對決統一獅隊，湧入9076名球迷進

春季聯賽／吳念庭首戰笑稱緊張 下戰對興富發「蠻有趣的」

具旅日資歷好手吳念庭今天在春季聯賽先發打滿整場敲2安，他表示，上一次完整出賽已是去年亞運，連守備都有點緊張，下一場比賽將...

春季聯賽／吳念庭首度亮相首安就出爐 敲2安2得分

具旅日資歷好手吳念庭今天在成棒春季聯賽首場出賽就有表現，代表全越運動出賽，吳念庭前3打席上壘率百分百，敲出2支安打、跑回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。