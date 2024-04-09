中職／韓國傳聞跳槽小龍女讓李多慧暴富？她否認簽約金漲百倍

韓籍啦啦隊女神李多慧上個月加入味全龍啦啦隊「小龍女」，還發表新單曲並舉辦見面會，持續在台灣活躍。她近日上南韓節目《卓spatch》時，被主持人卓在勳誇張的問到簽約金1兆韓元(237億台幣，應是節目效果說法)一事，她緊急澄清，「絕對沒有！」

李多慧去年4月來台加入樂天桃猿啦啦隊，今年3月，離開桃猿轉戰味全龍，她也在社群發文提到，加盟條件之一就是球團讓她當隊長。

她近日上南韓節目《卓spatch》分享來台發展的點滴，被問到「台灣棒球厲害嗎？」她回應：「棒球打得滿好哦！」主持人還好奇，「台灣啦啦隊成員多嗎？」李多慧則回答「一隊有34人。」主持人相當驚訝，沒想到台灣啦啦隊比棒球隊還多人。

主持人問新球隊簽約金是否是原本的100倍，李多慧強調，「不是事實。」主持人接著把李多慧比喻成啦啦隊界大谷翔平，並誇張表示，「聽說你收了1兆韓元簽約金」，李多慧也趕緊否認。