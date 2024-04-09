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中職／台北大巨蛋吸票 觀眾多1倍

聯合報／ 記者藍宗標陳宛晶／台北報導
台北大巨蛋吸引許多球迷入場看球。資料照
台北大巨蛋吸引許多球迷入場看球。資料照

中職新球季開打前兩周，6隊都已當過主場球隊，18場比賽湧進21萬6848人，單場平均12047人，和去年整季平均數6000人相較，人氣足足成長一倍，台北大巨蛋無疑是最大「吸票機」；台鋼雄鷹隊領隊劉東洋不諱言，大巨蛋成為焦點，南部球隊更應充分合作，共同經營市場。

前兩周賽事有一半觀眾數破萬，大巨蛋7場都超過，共吸引13萬2191人，占總觀眾人數61%，另兩場則在高雄澄清湖球場，雄鷹5日主場首戰16322人也是大巨蛋以外，戶外球場觀眾最多的比賽，甚至比樂天桃猿隊在大巨蛋3場主場更有人氣。

雄鷹對富邦悍將隊3連戰票房開出紅盤，超出預估，達到36183人，劉東洋說：「季前多次站上高雄街頭賣力催票，加上球團商店開張，把球迷的熱情激發出來，人氣超乎原本預期。」

第3周賽事今天在台南、高雄開打，劉東洋說，和獅隊有共識，一起在行銷上合作，把南部市場炒熱起來。

桃猿隊原定16、17日重返桃園球場對獅隊2連戰，昨場勘發現草皮生長不佳，直接宣布這兩戰延賽。

花蓮從16日起表定9天進行7場比賽，當地強震災情嚴重，中職祕書長楊清瓏說，明天將拜訪花蓮縣府，討論是否按照原計畫進行。

大巨蛋 花蓮 觀眾

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