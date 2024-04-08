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棒球／職棒退役改當棒球網紅 方昶詠：從來沒想過

中央社／ 洛杉磯7日專電
前職棒球員方昶詠（圖）經營YouTube頻道，擁有22萬訂閱，是台灣退役球員經營自媒體的成功例子。圖為3月31日方昶詠在聖地牙哥教士主場觀看鄧愷威熱身。中央社
前職棒球員方昶詠（圖）經營YouTube頻道，擁有22萬訂閱，是台灣退役球員經營自媒體的成功例子。圖為3月31日方昶詠在聖地牙哥教士主場觀看鄧愷威熱身。中央社

從職棒球員退役後，方昶詠經營YouTube頻道，4年來累積22萬訂閱。這兩年他常到美國拍攝，介紹美式訓練，他受訪表示從球員退役變網紅，自己從來沒想過。

台灣棒球好手鄧愷威近日登上美國職棒大聯盟，除了中央社、TVBS等台灣媒體到場外，看台上也有些台灣「自媒體」網紅見證歷史，自稱「豹子腿」的方昶詠就是其中之一。

34歲的方昶詠曾是中華職棒統一獅外野手，2014年到2019年留下6年一軍出賽紀錄，角色屬於替補，沒在職棒舞台上有太多發揮，2019年遭球隊釋出。

過去在職棒場上是二線球員，方昶詠現在變成台灣YouTube頻道界人氣最高的退役棒球員，22萬訂閱數甚至比前旅美名將郭泓志14萬還高。

方昶詠向中央社表示，從來沒想過會成為YouTuber，他一直秉持突破舒適圈的精神，「勇敢走出去，就會有無限可能」。

過去拿球棒手套，現在換拿麥克風，方昶詠說，轉換跑道最大挑戰就是「面對鏡頭說話」；但他轉念，各行各業都有困難之處，發現只要不斷嘗試，一定會進步。

方昶詠頻道內容大多跟棒球有關，追蹤旅美球員狀況之外，更以退役球員的角度，到美國拜訪訓練機構，瞭解如「仰角擊球、飛球革命」等最新的美式訓練觀念，近2年已經到美國3次。

身為土生土長的台灣球員，方昶詠這幾次赴美，對美國教練的溝通方式印象深刻。

方昶詠說：「美國教練以鼓勵代替責備，就算他知道你哪裡做得不好，他也會先鼓勵你，再告訴你怎麼做會更好。美國教練有很大的容錯率，讓球員從犯錯之中學習，不會一次做錯了，就否定你全部的努力。」

方昶詠說，從球員退役後，他仍然不斷進修，希望透過影片把進修過程記錄下來，分享給喜歡棒球的朋友，「希望我們台灣的棒球越來越強」。

方昶詠 棒球 鄧愷威

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