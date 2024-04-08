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中職／王柏融被觸身球後爆粗口？網：是在喊高雄市長名字

聯合新聞網／ 綜合報導
王柏融(左)。 截圖自影片畫面
王柏融(左)。 截圖自影片畫面

台鋼雄鷹隊昨天以6：5逆轉擊敗富邦悍將隊，比賽中出現意外插曲，王柏融4局下遭球吻，竟疑似對悍將投手江國豪罵髒話，引發球迷們熱議。

悍將4局打完5：0領先，雄鷹4局下展開反撲，郭永維先保送上壘，接著王柏融被江國豪觸身球砸中，鏡頭也補捉到他爆粗口的嘴型，引發網友們熱議，雄鷹該局打下6分大局，最終拿下勝利。

許多網友推測王柏融在說什麼，有人開玩笑表示，「他在喊高雄市長的名字：其邁」、「我想吃雞排了」、「78是個好數字」、「他在說韓文（韓文髒話：音似西八）」。也有人酸：「在日本怎不生氣」、「日本投手應該沒雞排可吃」、「回台就不一樣」。

王柏融昨天賽後說明被觸身球砸中的心情，「比賽當然都會生氣，有勝負的東西當然都會生氣啊，又不是在玩！」

台鋼雄鷹 王柏融

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