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12強賽／曾豪駒教練團沿用「經典班底」 5月選出80人大名單
世界棒球12強賽中華隊教練團成形，總教練曾豪駒的「幕僚」陣容維持去年世界棒球經典賽雛形，首波提交的5人名單全數都是經典賽班底。
今天進行12強賽的第二次選訓會議，確認曾豪駒提交的首波教練團名單，包括首席兼捕手教練高志綱（統一獅）、打擊教練彭政閔（中信兄弟）、投手教練王建民（中信兄弟）、內野守備教練陳江和（中信兄弟）、外野守備兼跑壘教練張建銘（味全龍），後續視需求再補充人手。
下一次選訓會議預計在5月中召開，選出選手80人大名單，教練團、情蒐小組針對國內外選手觀察評估；至於赴美、日觀察旅外選手的計畫，中職聯盟祕書長楊清瓏表示，已經在規畫中，但還要確認合適的時機點，也要與國外球團聯繫。
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