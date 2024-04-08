中職／獅隊暫居龍頭首次對決雄鷹 13日邀請陳亞蘭開球

統一獅隊開季前6戰打出5勝1敗，上半季排名暫居榜首，本周將在台南球場進行5場比賽，13日對台鋼雄鷹隊之戰有看頭，特別邀請第57屆金鐘獎男主角獎得主陳亞蘭擔任開球嘉賓。

獅隊明、後天對中信兄弟隊進行2連戰，12日起對雄鷹展開3連戰，也是兩支南部球隊首次交手，其中第2戰邀請「嘉慶君遊台灣」男主角陳亞蘭開球，這部戲在台南鹽水「岸內糖廠影視基地」拍攝取景，拍出台灣膾炙人口的歷史故事。

陳亞蘭老家就在台南，長期投入歌仔戲文化推廣，她說：「很開心能夠共襄盛舉，參與統一獅台南400主題日活動，擔任開球嘉賓是很榮幸的事，期待透過不同領域的接觸，也希望透過文化傳承合作，讓民眾也能夠更認識歌仔戲文化的美。」

獅隊領隊蘇泰安表示，本周台南400主題日規劃一系列活動，開球嘉賓結合台南各行各業成功的藝人或企業，非常榮幸邀請陳亞蘭擔任開球嘉賓，透過體育與文化結合，讓更多人可以更近一步認識歌仔戲曲。