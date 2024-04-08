中職／悍將「小小世界」有吃有玩 闖關遊戲換雙寶背袋

富邦悍將隊4月13、14日在新莊棒球場第二檔主題日「小小世界」登場，除了有卡通角色《粉紅豬小妹》來開球外，還有讓小小朋友們蹦蹦跳跳的氣墊遊樂設施、手作教室和闖關活動，讓小球迷來到球場放電一整天。

「小小世界」主題日把親子遊樂園搬進棒球場，「跳跳氣墊」來到球場外頭，讓小朋友開心蹦跳，讓爸爸媽媽帶著小朋友一起互動的「玩轉動力沙」，「七彩毛球DIY」用繽紛色彩的毛球隨心所欲的拼貼，做出獨一無二的悍將Logo「盾牌G」。只要符合資格的小朋友即可體驗，梅林魔法師家族會員主題日兩天至2F服務台出示當日票券及會員憑證，即可兌換體驗券。

除了大型設施及手作教室體驗之外，還有闖關遊戲，只要至各指定攤位出示闖關卡即可進行闖關活動，任選兩關體驗完成者即可憑闖關卡兌換「悍將雙寶」吉祥物Frankie、Bonnie束口背袋，贈品每日數量有限、兌完為止。

來到球場遊樂，美食更是不能缺席，「葫蘆花」不同於夜市的冰糖葫蘆，使用純麥芽及純冰糖製作糖衣，多樣新鮮水果，還能添加配料，讓口感更有層次；以及「動感蒟蒻果凍棒」，在炎熱的夏日，冰冰涼涼、Ｑ彈口感大大擄獲大、小朋友們的心。