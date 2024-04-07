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中職／陳晨威開轟又強迫取分成功 不忘讚美陳俊秀守備好
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樂天桃猿隊今天在台北大巨蛋一度落後8分，對中信兄弟隊緊咬不放，8局下攻下4分逆轉戰局，最後以11：8獲勝，開路先鋒陳晨威關鍵強迫取分攻下追平分，他說：「大家都沒放棄。」
猿隊打完前兩局0：8，陳晨威3局下開轟攻下全隊第1分，帶動這半局3分攻勢，6局下追加4分，比數變成7：8。
8局下1出局，嚴宏鈞揮出三壘打，林政華觸身球形成一、三壘有人，陳晨威成功執行強迫取分戰術，攻下追平分，接著林立安打、梁家榮內野滾地球、朱育賢安打，各有1分打點，猿隊這半局攻下4分逆轉勝。
陳晨威把球點向一壘方向，送回三壘上的嚴宏鈞，兩隊攻防非常接近，兄弟也立刻提出申訴，聯盟看過重播畫面後維持原判。
陳晨威表示，當時只差1分就平手，硬打也有可能雙殺，教練團下達戰術，自己有設定把球點向一壘方向，陳俊秀（兄弟一壘手）的守備本來就很好，傳球動作很快，差一點就出局了。
至於生涯在大巨蛋首轟紀錄，陳晨威說：「賽前練習有揮出全壘打，沒想到比賽會開轟，是很驚訝，不過確實有咬中球。」
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