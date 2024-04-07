聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／悍將1局爆送掉江山 雄鷹新兵伍祐城生涯首勝到手
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
富邦悍將隊今天打完4局上領先5分，4局下卻遭台鋼雄鷹隊一口氣攻下6分，終場反以5：6落敗，雄鷹20歲投手伍祐城生涯初登板奪勝。
悍將昨天在兩隊3連戰第2戰以12：0大勝，終止開季4連敗，今天打完4局上又以5：0領先，不料先發投手江國豪4局下出狀況，失5分（3分自責）被追平比數，只投3.1局退場，藍愷青接手1局失1分，吞下本季首敗。
雄鷹全場只有4支安打，是悍將安打數的一半，但4局下集中火力，足足打了12人次，以4支安打、4次保送攻下6分奠定勝基。
伍祐城原是3月31日對樂天桃猿隊先發投手，投出隊史第一球的計畫卻因下雨延賽，等到今天才在高雄澄清湖球場初登板，用99球完成5局任務，被揮出7支安打，包括申皓瑋首局兩分砲，還有4次四死球（1次觸身球），失5分全是自責分，但隊友火力支援讓他拿到生涯首勝。
悍將戰績掉到1勝5敗，上半季排名繼續墊底，雄鷹3勝2敗排名第2，落後統一獅隊1.5場勝差。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言