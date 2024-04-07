中職／悍將1局爆送掉江山 雄鷹新兵伍祐城生涯首勝到手

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富邦悍將隊今天打完4局上領先5分，4局下卻遭台鋼雄鷹隊一口氣攻下6分，終場反以5：6落敗，雄鷹20歲投手伍祐城生涯初登板奪勝。

悍將昨天在兩隊3連戰第2戰以12：0大勝，終止開季4連敗，今天打完4局上又以5：0領先，不料先發投手江國豪4局下出狀況，失5分（3分自責）被追平比數，只投3.1局退場，藍愷青接手1局失1分，吞下本季首敗。

雄鷹全場只有4支安打，是悍將安打數的一半，但4局下集中火力，足足打了12人次，以4支安打、4次保送攻下6分奠定勝基。

伍祐城原是3月31日對樂天桃猿隊先發投手，投出隊史第一球的計畫卻因下雨延賽，等到今天才在高雄澄清湖球場初登板，用99球完成5局任務，被揮出7支安打，包括申皓瑋首局兩分砲，還有4次四死球（1次觸身球），失5分全是自責分，但隊友火力支援讓他拿到生涯首勝。

悍將戰績掉到1勝5敗，上半季排名繼續墊底，雄鷹3勝2敗排名第2，落後統一獅隊1.5場勝差。