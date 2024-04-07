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中職／中繼到先發5.2局差在哪？王維中說：髮型吧

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手王維中5.2局失2分。記者余承翰／攝影
味全龍隊先發投手王維中5.2局失2分。記者余承翰／攝影

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去年轉型中繼的王維中，今天相隔1年再次繳出5.2局失2分的先發好投，成為球隊斬斷統一獅隊5連勝關鍵，從中繼到先發的轉換哪裡不同？變成平頭的王維中開玩笑說：「髮型吧。」

王維中今天前5局封鎖獅隊打線，直到6局上出現被敲1安打、1保送後，三振掉陳重廷就退場休息，然而留下的2個壘包都因為洋投銳歐被敲安而回到本壘，再換陳禹勳才終於解圍，最後靠吉力吉撈．鞏冠開轟才以3：2逆轉勝。

對於王維中此戰評價，龍隊總教練葉君璋直言：「太好了！」更透露前1場投到5局，但因太久沒先發有點疲累，「今天看起來有針對局數拉長去做調整，來幫助球隊。」

王維中投到81球就退場，葉總也解釋，主要是下名打者林安可狀況不錯，加上銳歐投球姿勢特別，判斷能夠壓制，只是結果不如預期，「最近調度上確實遇到這樣的麻煩，但球數到了，還是決定相信選手可以化解。」

王維中則表示，自己沒有刻意去想局數，但有感覺到今天用球數比較精簡，直到6局上被換下場時，才發現球數不多，「看到教練上來，心裡大概有底，因為前2打席面對安可都被敲安，壘上又有危機，換人很合理。」

退場後看到分數落後，王維中仍相信隊友能夠打回來，「看到古林睿煬退場，就覺得有機會。」對於兩人同場登板，王維中將較勁心情壓在心底，「重點還是在面對打者。」

王維中 陳重廷

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