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中職／吉力吉撈轟斷獅隊5連勝 古林睿煬5.1局9K做白工
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天母棒球場今天上演「王的對決」，味全龍隊「龍王」王維中與統一獅隊王牌投手古林睿煬競技，不過甦醒的吉力吉撈．鞏冠搶走焦點，7局下一發逆轉兩分砲，幫助龍隊以3：2獲勝，斬斷獅隊的5連勝。
前5局就看兩隊王牌投手表演，王維中、古林睿煬聯手壓制對方打線，戰況到6局上才出現變化，獅隊在1出局後靠著安打、觸身球攻占得點圈，王維中飆K後達81球退場休息。
然而接手的洋投銳歐被林安可、陳重羽接連敲安，丟掉2分都算在王維中帳上，直到陳禹勳上場後才抓到第3個出局數。
古林睿煬更演出5.1局9K的表現，被敲3支安打另有2次四死球，沒有掉分，開季至今2場合計10.1局，防禦率仍是0，投出高達18次三振，只不過勝投無法入袋。
獅隊以2：0領先進入7局下，龍隊在2出局、一壘有人時，先靠李凱威的二壘安打攻回分數，下一棒吉力吉撈再轟出左外野全壘打，1棒2分逆轉，新秀投手尹柏淮成為敗投。
吉力吉撈開季前4戰僅敲出1支安打，但今天4打數2安打，連3場敲安外，還是連兩場開轟，近3場敲出6支安打、4分打點，打擊率上升到2成92。
王維中5.2局掉2分、古林睿煬5.1局無失分，最終都無關勝負，中繼投了1.1局沒掉分的陳禹勳，反而收下轉隊首勝。
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