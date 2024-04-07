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中職／跟大谷翔平同款 呂詠臻手腕黑帶寄宿神秘武器

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊投手呂詠臻左手上戴著黑色穿戴式裝置，是用來監測身體數據。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊投手呂詠臻左手上戴著黑色穿戴式裝置，是用來監測身體數據。記者蘇志畬／攝影

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味全龍隊5日與統一獅隊之戰一度暫停，裁判聚集起來討論呂詠臻左手上的黑色腕帶，結論是沒有違規，這條腕帶大谷翔平也有在用，功能是監測身體數值，也是龍隊今年引進的新武器。

不只呂詠臻，陳冠偉、林逸達手上也都有這個腕帶，總教練葉君璋透露，中信兄弟隊的洋投猛登也有在使用，「這是今年去美國考察看到，也開放投手使用看看，每個人習慣不同，有需要的人就可以用看看。」也已經跟聯盟確認過可以使用。

這款「WHOOP」公司製造的穿戴式裝置，需要24小時配戴，能夠監測心率、睡眠品質等，幫助球員調整睡眠、恢復，大谷翔平也有在使用，腕帶上沒有如一般電子錶的觸控鏡面，不會反光，因此比賽中也能配戴，數據會回傳到手機中。

呂詠臻表示，自己已經戴了1個月，對恢復確實有幫助，「訓練上的數據可以參考，也會讓自己更重視休息，也發現有好的休息，對於隔天身體的狀況影響滿大的。」

腕帶檢測身體數據後，會提供每天睡眠時數的參考計畫，呂詠臻表示，自己也會更有計畫的睡眠，如果睡眠品質不好，隔天也知道要針對什麼地方放鬆，「應該會繼續使用。」

味全龍隊投手呂詠臻左手上戴著黑色穿戴式裝置。圖／取自CPBL TV
味全龍隊投手呂詠臻左手上戴著黑色穿戴式裝置。圖／取自CPBL TV

中信兄弟 大谷翔平 統一獅

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