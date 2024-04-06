快訊

王品旗下初瓦、嚮辣疑食物中毒7人送醫 北市衛生局證實

IU太暖心！演唱會秀三語字幕 向花蓮地震罹難者家屬致意：深切的哀悼

砂卡礑步道「胡小姐、游家都新北人」 侯友宜發聲了

中職／林智平敲再見安助桃猿要回勝利 感性喊話球迷

中央社／ 台北6日電

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

中職樂天桃猿今天從領先打到落後，9局下林智平敲出再見二壘安打，讓桃猿以9比8逆轉勝中信兄弟，林智平賽後感性喊話：「現階段我們走得有一點坎坷，但我們每天都很努力。」

今天在台北大巨蛋的賽事，桃猿隊在1局下就展開攻勢，陳晨威、林立、梁家榮、朱育賢接連敲安打，攻下3分；不過兄弟在3局上靠著高宇杰、王威晨分別敲出二壘、三壘安打，追回1分。

兄弟在6局上攻下大局，一口氣攻下5分，第7局火力延續再添2分，取得8比3大幅領先。

沒想到桃猿在8局下展開反攻，梁家榮選到保送後，朱育賢、林智平、嚴宏鈞、余德龍都敲出安打，攻下3分縮小差距。

9局下一、二壘有人時，桃猿先靠著朱育賢二壘安打，將差距追到只差1分，最後林智平從吳俊偉手中敲出2分打點的逆轉二壘安打跟對手說再見，以9比8要回勝利。

敲出再見安打的林智平此戰5打數敲出2支安打，包辦3打點、1得分，獲選為單場MVP。談到最後的打席，林智平接受主持人訪問時說：「其實當時上去時蠻在意第1打席（三振），但最後那次告訴我自己，要好好擊到球就好，結果不去想。」

桃猿隊開季戰績不順，目前5場比賽2勝3敗，不過林智平感性對球迷喊話：「現階段我們走得有一點坎坷，但我們選手都很努力，在每一天賽前做好準備，雖然有時候會不順利，但我希望球迷們能夠耐心等待，我們會好好突破這個坎坷的路程。」

朱育賢 林智平

延伸閱讀

中職／猿隊用打擊逆轉勝 古久保點出打、守兩點待改進

中職／從煎熬誕生大巨蛋首支再見安 林智平：很幸運

中職／林智平再見安打！猿克服5分落後逆轉兄弟

中職／暴力猿打擊率比4連敗悍將還差 教頭：當然會擔心

相關新聞

中職／徐若熙破百局神紀錄斷了 林安可讓他首度體驗挨轟滋味

累積生涯初登板起101.1局未挨轟，徐若熙的神人紀錄在今天破功，統一獅隊林安可第二局從他手中敲出陽春砲，這是「龍之子」一...

中職／滿壘得分！悍將本季首次領先 避免追平難堪紀錄

富邦悍將隊開季第5場比賽，終於首次取得領先，今天在澄清湖棒球場面對台鋼雄鷹隊，2局上靠對方暴投跑回全場第1分，避免難堪紀...

中職／林智平再見安打！猿克服5分落後逆轉兄弟

樂天桃猿隊演出逆轉秀，7局打完還落後5分，但先在8局下攻回3分，9局下更靠朱育賢敲安追到1分差，林智平在滿壘時補上再見安...

中職／兄弟一壘位置超競爭 平野惠一卻很苦惱

中信兄弟隊開季至今一壘手的打擊率來到3成13，長打率0.625更是全隊所有守備位置最佳，卻成為總教練平野惠一甜蜜負擔，許...

中職／獅隊攻破徐若熙挺進開季5連勝 林詔恩奪生涯首勝

徐若熙還是過不了統一獅隊這一關，今天先發3.2局失4分（責失3分）被打退，生涯首度挨轟是林安可下的毒手，獅隊全場僅4安打...

中職／李振昌爆哭陳俊秀幫「秀秀」 談交情稱是命中注定

陳俊秀轉披上中信兄弟隊球衣後，休息區很常出現他與李振昌黏牢牢的畫面，兩人從旅美時期就有著過人交情，官大元引退時李振昌爆哭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。