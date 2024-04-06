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中職／猿隊用打擊逆轉勝 古久保點出打、守兩點待改進

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊今晚靠林智平敲出台北大巨蛋第1支再見安打贏球。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊今晚靠林智平敲出台北大巨蛋第1支再見安打贏球。圖／樂天桃猿隊提供

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樂天桃猿隊今天靠著林智平的再見安打，以9：8逆轉擊敗中信兄弟隊，甩脫前幾場打擊低迷，日籍總教練古久保健二表示：「希望把氣勢串連到明天。」也點出前段沒能追加得分、燈光影響守備等問題。

猿隊今天1局下先得3分，但中間被對手打下大局，7局打完反以3：8落後，不過8局下先攻下3分，9局下朱育賢二壘安打追到1分差，林智平在滿壘情況下從吳俊偉手中敲出2分打點二壘安打。

古久保健二指出，今天雖然在首局就攻下3分，但是卻沒能夠繼續追加分數，「對方投手剛上來沒有那麼穩定，卻給他機會振作起來。」古久保認為這是要去思考的，若能多得1分，比賽走向就會更有利。

古久保健二另外點出一個細節，3局上陳晨威被燈光影響，導致對方出現三壘安打而掉分，讓比賽變得複雜，加上6局上林立沒抓到雙殺，後面兄弟安打串連起來，「氣勢有點被壓過去。」

猿隊今天紀錄上1次失誤，但也有類似的守備瑕疵，古久保健二表示，守備方面還不到太過擔心，跟球擊出去的強度有關，如果選手腳步可以更靈活，就不需要太擔心，至於外野手接球則要有對策，像是用手套去遮擋燈光。

在落後5分下靠著熟悉的打擊贏下比賽，古久保健二希望能將這樣的氣勢延續到明天，也點出除了敲出再見安打的林智平，朱育賢的安打及8局下余德龍代打敲安也都很關鍵，雖然整體狀態還不到最好，希望球員在細部判斷上更加確實。

樂天桃猿隊今晚靠林智平敲出台北大巨蛋第1支再見安打贏球。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊今晚靠林智平敲出台北大巨蛋第1支再見安打贏球。圖／樂天桃猿隊提供

古久保健二 林智平

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