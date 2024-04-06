中職／20歲林詔恩先發5局好投 技壓徐若熙奪生涯首勝

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

中職今天上演新生代本土投手大對決，統一獅隊20歲左投林詔恩演出5局無失分好投，技壓味全龍王牌徐若熙，奪下生涯首勝，林詔恩坦言，今天對到「龍之子」賽前特別緊張。

本來外界期待今天可以上演徐若熙、古林睿煬的先發大對決，不過獅隊今天推出年僅20歲左投林詔恩先發，他也繳出驚豔好投。林詔恩此戰用87球投5局，僅被敲3支安打，投1次保送、3次三振，沒有失分壓制龍隊打線，拿下生涯首勝。

賽後獅隊總教練林岳平表示，林詔恩今天表現相當好，「知道他對上徐若熙，應該是滿難面對，只是希望他表現自己，展現他所有在場上可以做到的事情。」至於今天只讓林詔恩投87球，林岳平指出，「只有想說要不要提早換，不會考慮讓他繼續投。」

林詔恩則表示，「今天比較興奮、緊張，畢竟對面是『龍之子』（徐若熙），而且是本季第一場先發，但賽前就把自己的事情做好就好。」林詔恩也透露，賽前教練、學長古林睿煬等人都有給予很多關心。

林詔恩為今天自己的表現打7、80分，他認為做得最好的部分，是在壘上有人時穩住，沒有輕易讓跑者回來。他也指出，去年生涯初先發時對味全龍投得不好，「但今天感覺很確實。」

從去年賽季跌跌撞撞，到去年底在亞冠賽繳出好表現，如今又拿下生涯首勝，林詔恩指出，「心態有改變，之前一直想要突破，反而沒有控制好自己的身體。」不過林詔恩笑說，為了感謝救援投手劉予承，一度把首勝紀念球給了他，不過最後劉予承還是把球還給了林詔恩。

徐若熙今天則是用74球僅投3.2局，被敲3支安打，包含1支全壘打，出現3次保送，送出6次三振，失4分含3責失，吞下敗投。