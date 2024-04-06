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中職／林智平再見安打！猿克服5分落後逆轉兄弟

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊林智平。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊林智平。 聯合報系資料照

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樂天桃猿隊演出逆轉秀，7局打完還落後5分，但先在8局下攻回3分，9局下更靠朱育賢敲安追到1分差，林智平在滿壘時補上再見安打，以9：8在打擊戰中擊敗中信兄弟隊。

猿隊先在1局下從兄弟先發投手魏碩成手中敲回3分，但接下來攻勢中斷，魏碩成以88球投完6局，追平個人生涯最長局數，被敲6支安打，另有4次三振、2次四壞，只掉這3分。

兄弟6局上打下5分大局，7局上又追加2分，猿隊7局下原有得分機會，但林政華跑過頭在三壘被觸殺成為第3出局，嚴宏鈞慢一步回到本壘，得分不算。

不過猿隊啟動反撲，8局下2出局、一二壘有人，林智平敲安打回1分，嚴宏鈞的二壘打追加1分，余德龍代打敲安也有1分打點。

9局下林立安打、梁家榮保送，1出局、一二壘有人，朱育賢二壘安打敲回1分，林承飛被故意四壞保送後，林智平用右外野二壘打敲回2分，逆轉比數。

猿隊先發投手威能帝5.2局丟掉6分寫下生涯新高，其中5分責失，雖投出9次三振，但也被敲7支安打，另有3次四壞保送。

嚴宏鈞 林智平

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