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U18東岸聯盟／執行長盼辦滿10屆 讓東部球員磨練初衷延續

中央社／ 台東6日電
U18東岸聯盟棒球錦標賽從首屆6隊規模走到2024年第8屆達18隊盛況，成為青棒選拔賽指標前哨戰，賽事推手、執行長葉明嘉（前左3）任務告一段落，6日頒獎典禮後，大會也特別送上感謝狀、獎盃和花束致意。中央社記者謝靜雯攝 113年4月6日 中央通訊社
U18東岸聯盟棒球錦標賽從首屆6隊規模走到2024年第8屆達18隊盛況，成為青棒選拔賽指標前哨戰，賽事推手、執行長葉明嘉（前左3）任務告一段落，6日頒獎典禮後，大會也特別送上感謝狀、獎盃和花束致意。中央社記者謝靜雯攝 113年4月6日 中央通訊社

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U18東岸聯盟棒球賽從首屆6隊規模走到今年第8屆18隊盛況，成為青棒選拔賽指標前哨戰，賽事執行長葉明嘉任務告一段落，盼此賽事至少辦滿10屆，讓東部球員多點比賽磨練的初衷延續。

東岸聯盟棒球賽由台東體中主辦，東部一直是台灣優秀棒球員的人才庫，東部球員有出色的天分，但受限於交通、經費，台灣大型青棒賽事多半在西部，東部球隊外出比賽的機會少，有突出的能力卻缺乏實戰累積經驗是問題，透過邀請西部球隊來台東比賽，讓球員藉由高強度比賽快速成長。

東岸聯盟2017年首屆舉辦僅有6隊規模，一開始為了拉高強度也有放入大學隊低年球球員參賽，曾邀請中國球隊參賽，近2年維持18隊規模，也成為4月初台灣規模最大的青棒賽事，地主台東體中隊白隊去年拿下亞軍，今年則是6強賽止步，今年冠軍由高雄市A隊抱走。

東岸聯盟棒球賽推手、執行長葉明嘉任務告一段落，今天頒獎典禮後，大會也特別送上感謝狀、獎盃和花束，技術委員高克武致詞表示，感謝葉明嘉替台東基層棒球播種灌溉，「我以棒球人的身分感謝他，有你真好，也希望台東基層棒球往後更上一層樓。」

葉明嘉感謝教育部體育署、台東體中校方的大力支持，也希望東岸聯盟可以繼續辦到第9屆、第10屆，接下來暑假過後因生涯規劃有新的任務，但只是暫別棒球，未來不管哪個地方的棒球需要，都非常願意為台灣棒球繼續付出。

葉明嘉也對台東體中球員喊話，接下來還有王貞治盃玉山盃選拔賽，希望球員能全力爭取最佳成績。台東體中棒球隊（台東縣隊）去年在玉山盃青棒選拔賽拿下亞軍、也是隊史最佳成績。

棒球 玉山盃 王貞治盃

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