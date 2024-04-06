中職／郭嚴文1200安史上第18人 「海歸派」僅第2人達陣

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

郭嚴文本季披上味全龍隊戰袍，今天迎向一項個人里程碑，第2局打穿右邊防線的安打，成為史上第18位累積1200安的選手。

郭嚴文旅美回歸，2010年選秀Lamigo桃猿隊以第一指名挑選，在猿隊時期累積1193支安打；本季轉戰龍隊，賽前5場出賽累積17打數敲出6安打，此役面對統一獅隊左投林詔恩，首打席就敲安打，達陣1200安，但隨後就在壘間遭到牽制出局。

郭嚴文成為中職史上第18位累積1200安的選手，也是具備旅美資歷第2人，前一人為去年9月29日達陣的陳鏞基；下一位有機會挑戰1200安的「海歸派」，預計將是1184安的胡金龍。