中職／滿壘得分！悍將本季首次領先 避免追平難堪紀錄

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富邦悍將隊開季第5場比賽，終於首次取得領先，今天在澄清湖棒球場面對台鋼雄鷹隊，2局上靠對方暴投跑回全場第1分，避免難堪紀錄再繼續下探。

悍將目前處於4連敗，而且全都不曾取得領先過，累積123個落後打席、21個平手打席，而中職開季最長不曾領先的紀錄來自1992年三商，前6場不曾領先。

悍將今天做出陣容調整，前兩次先發都被打爆的洋投布藍登下放二軍，換上羅戈先發，而外野手蔡佳諺因自打球受傷，將林哲瑄拉上來穩定軍心，先發鎮守中外野。

悍將也成功避免「看齊」前輩，2局上范國宸敲安、高國麟保送上壘，辛元旭執行犧牲觸擊靠對手失誤形成滿壘，接著台鋼先發投手陳柏清暴投，讓悍將取得1：0領先，後續陳真的內野滾地推進也有1分打點。