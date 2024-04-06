U18東岸聯盟／跪地開轟爆發力驚人 高雄A隊潘信安奪MVP
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U18東岸聯盟棒球賽高雄市A隊野手潘信安幾乎跪地敲出關鍵3分砲，率隊以7比1擊敗高雄市B隊奪冠、獲選賽會MVP；總教練洪榮宏稱讚潘信安不僅具爆發力，作戰也沒問題、成熟很多。
2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽高雄市A隊此次參賽目標是備戰之後玉山盃青棒選拔賽，以普門中學為主體加入高苑工商和三民高中球員組成聯隊，高雄市B隊以高苑工商代表參賽，兩隊冠軍戰碰頭。
冠軍戰高雄市A隊潘信安3局壘上有人時敲出超大號3分砲，幾乎是跪在地板上開轟、展現驚人爆發力，總教練洪榮宏透露，潘信安本來就是力量很好的球員，之前到中國移地訓練，場地雖然有比較小一點，但敲出10幾轟距離在正規場地應該也會是全壘打。
洪榮宏表示，潘信安本來就是爆發力出色的球員，高中2年來也看到他很大的進步，以前會一直想要追求全壘打，現在成熟很多，也有一直教育球員不要盲目追求全壘打，潘信安現在不僅能開轟，短打作戰也沒有問題。
高二的潘信安去年底黑豹旗青棒賽敲出2轟，高中木棒聯賽也有1轟，加上其餘小盃賽，高二已經敲出至少6轟，他表示今天抓到對方的滑球，打到球的感覺很扎實、一打中球就知道是全壘打。
潘信安有特別在重量訓練下苦功，自評除了力量之外，外野守備進步最多，透過觀察教練團的配球調整站位，在守備判斷上有很大的提升。
潘信安從小到大沒有當過國手，此次被選入高雄市A隊，很有機會成為玉山盃青棒賽高雄市代表隊，他表示拚國手資歷也是努力的目標。
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