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中職／兄弟一壘位置超競爭 平野惠一卻很苦惱

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟許基宏、陳俊秀與蘇緯達3名一壘手開季表現都很不錯。 聯合報系資料照、中信兄弟提供
中信兄弟許基宏、陳俊秀與蘇緯達3名一壘手開季表現都很不錯。 聯合報系資料照、中信兄弟提供

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中信兄弟隊開季至今一壘手的打擊率來到3成13，長打率0.625更是全隊所有守備位置最佳，卻成為總教練平野惠一甜蜜負擔，許基宏蘇緯達、陳俊秀3名一壘手表現都很不錯，屆時若要做出決斷非常困難，「明明大家都很好…」。

兄弟一壘手原本就有許基宏、蘇緯達競爭，今年更多了新加入的陳俊秀，許基宏目前在一壘守備時4打數2安打、3分打點，有1支三壘打，蘇緯達3打數敲出1支二壘打，陳俊秀則是9打數2安打都是二壘打，另有1分打點，守備上也各有優勢。

對於球隊目前一壘的激烈競爭，平野惠一說：「看起來是一件好事。」但卻面露苦惱表情，「總有一天要做出決斷，這是令人煩惱的部分，非常困難。」

一軍3名一壘手確實有點多，屆時如何做出決定？平野惠一表示，會考慮選手的綜合能力，還有在打線上的角色，自己不會特別提醒，而是由選手自己注意該做什麼。

另外關於王威晨從開路先鋒改打第2棒，平野惠一則解釋，王威晨打哪一棒都可以，另一點是想要欺敵，讓對手覺得「欸？王威晨打第二棒？」還有就是考量其他人的棒次，才做出這個決定。

平野惠一 蘇緯達 許基宏

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