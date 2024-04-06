中職／何恆佑承擔一壘重任「還早」 餅總期許他再進化

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統一獅隊開季4連勝，年輕的小獅子們表現亮眼，何恆佑昨天先發繳出雙安，總教練林岳平對他有更深的期待，站一壘時的補救功力還要再加油，餅總坦言他目前還無法承擔起成為球隊仰賴的一壘手重任。

獅隊昨役打線中的年輕小將包括林佳緯、黃勇傳、何恆佑，開季以來表現各有亮點，在球隊的連勝之旅中有功。

被問到何恆佑的表現，林岳平直言：「還早」，他指出，外界看到他有安打覺得好像不錯，但他還有需要加油的地方，最重要的就是守備，昨天首局二壘手黃勇傳傳一壘雖有偏差，但一壘手應該可以補救，期望他在一壘守備的補救上可以再進化。

林岳平坦言，何恆佑偶有佳作，但確實還不是獅隊現階段可以很仰賴的一壘手，還是必須借助陳鏞基來輪替，「希望他再更成長一點。」

黃勇傳在攻守的演出相對均衡，林岳平笑答，黃勇傳的個性在高中時就已經成形，還有豐富的國際賽經驗加持，「他高一就打U18耶！在國家隊也累積了不少經驗。」