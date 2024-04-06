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U18東岸聯盟／鶯歌二刀雙傑林鉑濬、曾偉喆 旅外優先再拚國手

中央社／ 台東6日電
鶯歌工商投打二刀林鉑濬（圖）此次U18東岸聯盟以打者出賽為主，僅登板投0.2局，他是連2年U18世界盃國手，國際賽磨練比較不會怯場，今年有機會再拚亞洲青棒賽國手資歷。中央社
鶯歌工商投打二刀林鉑濬（圖）此次U18東岸聯盟以打者出賽為主，僅登板投0.2局，他是連2年U18世界盃國手，國際賽磨練比較不會怯場，今年有機會再拚亞洲青棒賽國手資歷。中央社

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鶯歌工商兩名投打二刀林鉑濬、曾偉喆此次被選入新北市聯隊打U18東岸聯盟棒球賽，林鉑濬有機會挑戰連3年當青棒國手，兩人畢業後都還是先以旅外為第一優先。

U18東岸聯盟棒球賽新北市聯隊此次以穀保家商為主體，加入鶯歌工商好手組成聯隊，也是新北市玉山盃青棒選拔賽雛形，鶯歌工商林鉑濬是連2年U18世界盃國手，今年將再拚亞洲青棒賽國手資歷，曾偉喆去年U18世界盃也有亮眼表現，今年也有機會再打國家隊。

林鉑濬此次U18東岸聯盟以打者出賽為主，僅登板投0.2局，他表示這次個人出賽感覺沒有很好，很多地方需要調整，但有一場比一場好，有發現很多球隊都有左投對戰，剛好也可以提前適應，為之後的玉山盃調整。

連2年打U18世界盃的機會難得，林鉑濬表示，國際賽磨練比較不會怯場，知道什麼時候該做什麼；林鉑濬去年玉山盃青棒賽飆速153公里，投打實力都受到肯定，很明確旅外是目標，如果沒有機會，畢業後就會先讀大學。

鶯歌工商投打二刀曾偉喆（圖）此次被選入新北市聯隊打U18東岸聯盟棒球賽，都以打者身分出賽，他表示幾乎每個盃賽都維持穩定的表現，起伏不會太大，是否能再當國手順其自然，現階段目標優先順位是旅外。中央社
鶯歌工商投打二刀曾偉喆（圖）此次被選入新北市聯隊打U18東岸聯盟棒球賽，都以打者身分出賽，他表示幾乎每個盃賽都維持穩定的表現，起伏不會太大，是否能再當國手順其自然，現階段目標優先順位是旅外。中央社

曾偉喆去年入選U18世界盃代表隊為首度披上國家隊戰袍，在U18世界盃投球好表現，今年初高中木棒聯賽也飆出生涯最快球速150公里，投球表現再進化。

曾偉喆此次U18東岸聯盟沒有登板，都以打者身分出賽，他表示幾乎每個盃賽都維持穩定的表現， 起伏不會太大，是否能再當國手順其自然，現階段目標放在未來，優先順位也是旅外，但如果沒有機會旅外，也會把中職選秀放入選項內。

中職選秀 棒球 玉山盃

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