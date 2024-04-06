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中職／見證雄鷹主場首勝 一粒看「粒保樂園」好驚喜

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊昨天迎接隊史主場開幕首戰，場邊Wing Stars啦啦隊一粒賣力應援。圖／桂田文創提供
台鋼雄鷹隊昨天迎接隊史主場開幕首戰，場邊Wing Stars啦啦隊一粒賣力應援。圖／桂田文創提供

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台鋼雄鷹隊昨天迎接隊史主場開幕首戰，吸引1萬6322人進入澄清湖棒球場，不僅場上球員奮力以4：0擊敗富邦悍將，拿下歷史意義的一勝，場邊Wing Stars啦啦隊的應援也帶動熱力，葉保弟應援曲一下立刻變身「粒保樂園」。

台鋼集團Wing Stars啦啦隊成軍以來，每日馬不停蹄的練習共58首應援舞，包含兩位韓籍成員安芝儇、朴旻曙，共15位成員齊聚，接連三天一起帶領球迷熱血應援。

昨日賽前，策略長孫協志特地到場為女孩們加油打氣，「高雄已經很久沒有主場賽事，上場所有感觀都要打開，享受在場上應援。」孫協志激勵她們全力以赴。而女孩們也早就迫不及待地期待這一天的到來。

成員一粒也表示，「訓練好幾個月到現在，終於可以站上應援舞台，是非常有意義的一天。」一粒跳葉保弟應援曲也成為場邊焦點，音樂一出引起全場歡呼，「現場看到好多球迷跟著一起跳，有一種把『粒保樂園』搬到現場的感覺。」

台鋼雄鷹隊昨天迎接隊史主場開幕首戰，Wing Stars啦啦隊安芝儇（右）、一粒（左）出席。圖／桂田文創提供
台鋼雄鷹隊昨天迎接隊史主場開幕首戰，Wing Stars啦啦隊安芝儇（右）、一粒（左）出席。圖／桂田文創提供

最強外掛安芝儇在開幕戰前頻繁練習，手臂被高雄的艷陽曬出色差，「10分鐘前才在準備上場，一瞬間，雄鷹就贏了第一場主場勝利，雖然我已經跳了10年啦啦隊，但這次感覺像是新人第一次上場，有一種找回初心的感覺！」

搭配本周開幕戰，Wing Stars特別推出新商品「貼紙包」，並舉行擊掌會活動，4月6日當天於澄清湖棒球場二樓一壘側票房開賣貼紙包，凡購買5包貼紙包即可獲得擊掌會號碼牌一張，數量有限。

台鋼雄鷹隊昨天迎接隊史主場開幕首戰，場邊Wing Stars啦啦隊跳起葉保弟應援曲。圖／桂田文創提供
台鋼雄鷹隊昨天迎接隊史主場開幕首戰，場邊Wing Stars啦啦隊跳起葉保弟應援曲。圖／桂田文創提供

台鋼雄鷹隊昨天迎接隊史主場開幕首戰，吸引1萬6322人進入澄清湖棒球場，場邊Wing Stars啦啦隊賣力應援。圖／桂田文創提供
台鋼雄鷹隊昨天迎接隊史主場開幕首戰，吸引1萬6322人進入澄清湖棒球場，場邊Wing Stars啦啦隊賣力應援。圖／桂田文創提供

台鋼雄鷹隊昨天迎接隊史主場開幕首戰，場邊Wing Stars啦啦隊安芝儇賣力應援。圖／桂田文創提供
台鋼雄鷹隊昨天迎接隊史主場開幕首戰，場邊Wing Stars啦啦隊安芝儇賣力應援。圖／桂田文創提供

台鋼雄鷹 啦啦隊 棒球

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