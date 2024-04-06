中職／兄弟7：1勝樂天 統一獅開季4連勝

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樂天桃猿隊「流浪」到台北大巨蛋，昨天在蛋內迎接中信兄弟隊來訪，遭到黃衫軍15支安打暴打，終場以1：7落敗。兄弟打出今年在大巨蛋最精彩的一役，先發投手艾士特6局僅失1分，王政順生涯首度單場4安打，貢獻3分打點。

艾士特將桃猿打線K得滿頭包，投6局僅被敲3次安打，賞出9次三振，唯一被攻略是第5局林承飛的陽春砲。

艾士特本季初登板是3月31日中繼出賽，面對4人次被敲1安打、2保送，為戰局埋下炸彈，此役回歸先發繳出好投，總教練平野惠一對於其中落差直指是自己的失誤，「他前次中繼是我的錯，讓他有不好的開局，對他很抱歉，一下先發、一下中繼並不容易調整，但今天一回到先發就有好表現，相信艾士特先發前做了非常充足的準備」。

對於教頭扛責，艾士特連忙搖頭，「我的生涯有過無數後援經驗，不覺得是太大的問題。」此役在大巨蛋出賽，除了讓去年有「雨神」屬性的他，可以早早就確定確定比賽會打外，也感受到音量的明顯差異，「在大巨蛋可以更明確感受到球迷的聲音，在這裡所有聲音都感覺更大，但更期待是我們主場的比賽」。

猿隊先發投手黃子鵬投6局被敲12安打、失4分，王政順讓他最頭疼，此役對戰3打席結局都是安打。王政順第7局面對邱駿威敲出單場第4安，第8局是他全場唯一被解決的打席，但也以高飛犧牲打貢獻1分打點。

統一獅隊以3：2險勝味全龍隊，開季4連勝戰績獨走，也刷新隊史紀錄，總教練林岳平說得淡定：「4連勝就4連勝啊。」先發投手郭俊麟則以5局失1分非責失拿下轉隊首勝，從守護神陳韻文手中接下紀念球。