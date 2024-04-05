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中職／艾士特前役中繼埋炸彈、此役先發好投 平野：我的錯

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊與中信兄弟隊今天在台北大巨蛋交手，中信兄弟隊先發投手艾士特。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊與中信兄弟隊今天在台北大巨蛋交手，中信兄弟隊先發投手艾士特。記者余承翰／攝影

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中信兄弟隊今天打出團隊至今在台北大巨蛋最精彩的一戰，先發投手艾士特6局失1分、9次三振，加上王政順4安打、3打點帶領下，以7：1擊斃樂天桃猿隊。艾士特本季的初登板以0.1局中繼埋炸彈開始，今天回歸先發繳出好投，兄弟教頭平野惠一賽後說這都是自己的失誤，「對艾士特很抱歉。」

兄弟在3月31日的本季首戰啟用猛登先發、艾士特中繼，相中艾士特美職生涯以後援為主的特點，在只有1場賽事的首周賽程動用雙洋投，但結局卻不理想，艾士特面對4打席只解決1人，被敲1安打、2保送。

艾士特今天回歸先發繳出好投，平野表示，「他前次中繼是我的失誤，讓他有不好的開局，對他很抱歉，一下先發、一下中繼並不容易調整，但今天一回到先發就有好的表現，相信艾士特先發前做了非常充足的準備。」

對於教頭扛責，艾士特連忙搖頭，「我的生涯有過無數後援經驗，不覺得是太大的問題，熱身賽到第一場先發中間有比較長的天數，所以才安排我中繼出賽保持比賽感覺。」此役在大巨蛋出賽，除了讓去年有「雨神」屬性的他，可以早早就確定此役確定會打外，也感受到音量的明顯差異，「在大巨蛋可以更明確感受到球迷的聲音，在這裡所有聲音都感覺更大，但更期待是我們主場的比賽。」

平野也稱讚，此役捕手高宇杰的引導做得很好，前一場的徐博瑋表現同樣精彩，二壘的王政順今天有4安打，與前幾場擔任先發二壘手的岳東華，同樣都形成好的隊內競爭。

王政順生涯首度單場4安打，並未注意到刷新個人紀錄，納悶問：「我嗎？不知道欸！當下就是盡力去做，自己設定到的球就想辦法打強。」

王政順

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