中職／突破！王政順生涯首鐵支 1萬3706人看兄弟15安蛋襲桃猿

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樂天桃猿隊接棒進台北大巨蛋作東，今天吸引1萬3706人進場，為目前5場大巨蛋賽事最低票房，見證中信兄弟隊王政順化身潛艇殺手，生涯首次單場4安打，其中3安狙擊黃子鵬，幫助中信兄弟隊以7：1擊敗樂天桃猿隊。

兄弟由艾士特先發，K得桃猿打線滿頭包，投6局僅被敲3安打、失1分，賞出9次三振，第4局被陳晨威、林立連兩棒安打開局，但接著連飆3K解危，唯一被攻略是第5局林承飛的陽春砲。

猿隊先發投手黃子鵬投6局被敲12安打、失4分，先在第2局的投球遇險境，開局連3棒都是安打，王政順的二壘打幫助兄弟先馳得點。

第3局林書逸的內野安打開啟另一波攻勢，許基宏接續挨觸身球上壘，推進二、三壘有人後，詹子賢先以高飛犧牲打追加1分，王政順再度敲二壘打貢獻1分打點，許基宏第6局再補上一支得點圈安打。

猿隊換上牛棚接手，第7局王威晨選到保送、王政順安打再度攻占得點圈，江坤宇執行犧牲短打送回兄弟的第5分，第8局曾頌恩代打敲安再挹注1分打點，王政順唯一沒敲安的打席，仍以高飛犧牲打為兄弟追加分數。

兄弟全場15支安打，此役擔任先發二壘手的王政順，單場4安打、3分打點，包括面對黃子鵬3支3，生涯累積對戰10打數敲出6安打。

台北大巨蛋中職賽事人數

3月30日 樂天桃猿vs.味全龍 28618

3月31日 中信兄弟vs.味全龍 20158

4月3日 台鋼雄鷹vs.中信兄弟 18072

4月4日 台鋼雄鷹vs.中信兄弟 25942