中職／小珍奶絕美比基尼熱拍現場 網：到底是吃什麼長大的
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中華職棒衛冕軍味全龍隊，除了尋求連霸目標外，啦啦隊小龍女陣容今年也做了最大補強，加入了林襄、李多慧、十元等前樂天女孩，然而老班底小珍奶(王芯羽)在一些龍迷中地依舊難以動搖，IG粉絲人數超過25萬人，主要就是她一身性感身材，且不吝惜分享給粉絲，於今天她在個人YT頻道釋出最新影片，「小珍奶絕美比基尼熱拍現場，看了絕對心動！」展現她傲人雙峰與曼妙的身姿，讓網友看了都流鼻血，大讚她「仙女、超美、超性感！」
小珍奶於今天起一連三天在天母主場為味全龍隊應援，不過，她先前就預告今天將釋出「比基尼」影片，讓不少網友期待，果然影片一出就引起不少討論。
網友留言說，「珍奶又美又性感，到底是吃什麼長大的有夠讓人羨慕的。」、「珍奶太辣了！」
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