快訊

影／新店酒廠陷火海！烈焰竄天4人驚險逃生 大批消防人車搶救

中職／小珍奶絕美比基尼熱拍現場 網：到底是吃什麼長大的

聯合新聞網／ 綜合報導
小珍奶出版個人寫真集。擷圖自IG
小珍奶出版個人寫真集。擷圖自IG

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

中華職棒衛冕軍味全龍隊，除了尋求連霸目標外，啦啦隊小龍女陣容今年也做了最大補強，加入了林襄、李多慧、十元等前樂天女孩，然而老班底小珍奶(王芯羽)在一些龍迷中地依舊難以動搖，IG粉絲人數超過25萬人，主要就是她一身性感身材，且不吝惜分享給粉絲，於今天她在個人YT頻道釋出最新影片，「小珍奶絕美比基尼熱拍現場，看了絕對心動！」展現她傲人雙峰與曼妙的身姿，讓網友看了都流鼻血，大讚她「仙女、超美、超性感！」

小珍奶於今天起一連三天在天母主場為味全龍隊應援，不過，她先前就預告今天將釋出「比基尼」影片，讓不少網友期待，果然影片一出就引起不少討論。

網友留言說，「珍奶又美又性感，到底是吃什麼長大的有夠讓人羨慕的。」、「珍奶太辣了！」

味全龍啦啦隊小珍奶。擷圖自IG
味全龍啦啦隊小珍奶。擷圖自IG

相關新聞

中職／突破！王政順生涯首鐵支 1萬3706人看兄弟15安蛋襲桃猿

樂天桃猿隊接棒進台北大巨蛋作東，今天吸引1萬3706人進場，為目前5場大巨蛋賽事最低票房，見證中信兄弟隊王政順化身潛艇殺...

中職／前悍將較勁！郭俊麟5局0責失勝出 猛獅開季4連勝

今晚天母棒球場意外上演前富邦悍將投手較勁，郭俊麟轉戰統一獅隊的第一戰，投出5局失1分且非責失的表現，加上陳重廷開轟相挺，...

中職／悍將洋投布藍登投2場一半打席是安打 慘烈程度史上首見

台鋼雄鷹隊史一軍首場主場賽事，今天在澄清湖棒球場華麗開局，面對富邦悍將隊，洋砲魔鷹炸裂雙響砲，悍將洋投布藍登再度短局數崩...

中職／王牌對決延期 徐若熙記得2次對古林睿煬結果

當代兩位少年強投同場較勁的戲碼要延後，味全龍隊明天徐若熙先發，統一獅隊古林睿煬預定7日登板，徐若熙雖說「順其自然」，但前...

中職／大讚徐若熙「台灣最好」 古林睿煬想起嘟福對決

統一獅隊明天推出年輕左投林詔恩先發，要對上味全龍隊徐若熙，獅隊教頭林岳平直呼「是場硬仗」，錯過同場的古林睿煬期待兩人能成...

中職／弄哭隊友專門戶 王威晨戳破徐基麟淚腺：我太暖了嗎？

中信兄弟隊投手徐基麟昨天拿下首勝爆哭，透露是因隊長王威晨的抱抱戳破淚腺，王威晨從高中時期就有弄哭隊友的潛能，昨天賽後也被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。