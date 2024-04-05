U18東岸聯盟／東體白止步 捕手余新喆展現領導特質

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U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊6強賽與高雄市A隊鏖戰至延長賽吞敗止步，捕手余新喆攻守有表現，他善於觀察配球、展現領導力，肯定隊友表現，他表示有信心未來再碰頭不見得會輸。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽地主台東體中分3隊參賽，台東體中白隊晉級6強決賽，下午決賽首戰碰上高雄市A隊，兩隊攻勢往來，正規7局打完1比1僵持不下，延長賽第8局上東體白隊因為本壘妨礙守備先浪費1個出局數，接著余新喆補上安打送回超前分。

8局下高雄市A隊攻勢串聯，2人出局後接連2支安打攻下致勝分，東體白隊終場以2比3吞敗止步，高雄市A隊晉級4強。

台東體中此次把戰力打散至3隊就是為了讓球員有足夠上場機會，觀察之後青棒選拔賽可用之兵，東體白隊高二捕手余新喆攻守有表現，今天有1次觸身球保送、1安1打點，還有盜壘阻殺，教練團稱讚他腦袋聰明。

余新喆表示，少棒開始因為體型被安排擔任捕手，捕手當然很累也容易受傷，但習慣了之後慢慢喜歡這個位置，喜歡引導投手投打對決的過程，從高中開始都是自己配球，也會觀察場上的狀況、了解對方習性。

等高三學長畢業後，余新喆也預計擔任隊長，教練團看重他的領隊能力，他也明白之後要當隊長又是球隊中心棒次、還是捕手，需要扛起責任，雖然場下比較安靜，但場上很放得開。

余新喆表示，延長賽發生妨礙守備的判決，當下教練在場邊提醒不要被影響，把握機會打出帶有打點的安打，雖然最後輸掉比賽，但這場比賽大家都很認真、發揮得很好，安打也比對手多，「今天輸不代表之後遇到我們打不贏。」