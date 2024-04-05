快訊

影／新店酒廠陷火海！烈焰竄天4人驚險逃生 大批消防人車搶救

U18東岸聯盟／東體白止步 捕手余新喆展現領導特質

中央社／ 台東5日電
2024年U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊5日在6強賽與高雄市A隊碰頭，雙方鏖戰至延長賽，東體白隊吞敗止步，不過捕手余新喆（左）展現領導特質、攻守都有表現。中央社
2024年U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊5日在6強賽與高雄市A隊碰頭，雙方鏖戰至延長賽，東體白隊吞敗止步，不過捕手余新喆（左）展現領導特質、攻守都有表現。中央社

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊6強賽與高雄市A隊鏖戰至延長賽吞敗止步，捕手余新喆攻守有表現，他善於觀察配球、展現領導力，肯定隊友表現，他表示有信心未來再碰頭不見得會輸。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽地主台東體中分3隊參賽，台東體中白隊晉級6強決賽，下午決賽首戰碰上高雄市A隊，兩隊攻勢往來，正規7局打完1比1僵持不下，延長賽第8局上東體白隊因為本壘妨礙守備先浪費1個出局數，接著余新喆補上安打送回超前分。

8局下高雄市A隊攻勢串聯，2人出局後接連2支安打攻下致勝分，東體白隊終場以2比3吞敗止步，高雄市A隊晉級4強。

台東體中此次把戰力打散至3隊就是為了讓球員有足夠上場機會，觀察之後青棒選拔賽可用之兵，東體白隊高二捕手余新喆攻守有表現，今天有1次觸身球保送、1安1打點，還有盜壘阻殺，教練團稱讚他腦袋聰明。

余新喆表示，少棒開始因為體型被安排擔任捕手，捕手當然很累也容易受傷，但習慣了之後慢慢喜歡這個位置，喜歡引導投手投打對決的過程，從高中開始都是自己配球，也會觀察場上的狀況、了解對方習性。

等高三學長畢業後，余新喆也預計擔任隊長，教練團看重他的領隊能力，他也明白之後要當隊長又是球隊中心棒次、還是捕手，需要扛起責任，雖然場下比較安靜，但場上很放得開。

余新喆表示，延長賽發生妨礙守備的判決，當下教練在場邊提醒不要被影響，把握機會打出帶有打點的安打，雖然最後輸掉比賽，但這場比賽大家都很認真、發揮得很好，安打也比對手多，「今天輸不代表之後遇到我們打不贏。」

棒球

延伸閱讀

U18東岸聯盟／穀保張峻瑋飆155公里火球 7局無安打搶勝

U18東岸聯盟／湯宇哲到東體 入境隨俗變快腿

U18東岸聯盟／王宇翔中繼飆速 新練伸卡球挑戰中職選秀

U18東岸聯盟／教練讚「吳復連翻版」 壽山高中林秉澤會玩球

相關新聞

中職／突破！王政順生涯首鐵支 1萬3706人看兄弟15安蛋襲桃猿

樂天桃猿隊接棒進台北大巨蛋作東，今天吸引1萬3706人進場，為目前5場大巨蛋賽事最低票房，見證中信兄弟隊王政順化身潛艇殺...

中職／前悍將較勁！郭俊麟5局0責失勝出 猛獅開季4連勝

今晚天母棒球場意外上演前富邦悍將投手較勁，郭俊麟轉戰統一獅隊的第一戰，投出5局失1分且非責失的表現，加上陳重廷開轟相挺，...

中職／悍將洋投布藍登投2場一半打席是安打 慘烈程度史上首見

台鋼雄鷹隊史一軍首場主場賽事，今天在澄清湖棒球場華麗開局，面對富邦悍將隊，洋砲魔鷹炸裂雙響砲，悍將洋投布藍登再度短局數崩...

中職／王牌對決延期 徐若熙記得2次對古林睿煬結果

當代兩位少年強投同場較勁的戲碼要延後，味全龍隊明天徐若熙先發，統一獅隊古林睿煬預定7日登板，徐若熙雖說「順其自然」，但前...

中職／大讚徐若熙「台灣最好」 古林睿煬想起嘟福對決

統一獅隊明天推出年輕左投林詔恩先發，要對上味全龍隊徐若熙，獅隊教頭林岳平直呼「是場硬仗」，錯過同場的古林睿煬期待兩人能成...

中職／弄哭隊友專門戶 王威晨戳破徐基麟淚腺：我太暖了嗎？

中信兄弟隊投手徐基麟昨天拿下首勝爆哭，透露是因隊長王威晨的抱抱戳破淚腺，王威晨從高中時期就有弄哭隊友的潛能，昨天賽後也被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。