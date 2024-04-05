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中職／悍將洋投布藍登投2場一半打席是安打 慘烈程度史上首見

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒台鋼雄鷹隊5日迎來高雄澄清湖主場開幕戰，交手富邦悍將隊，悍將派出洋投布藍登先發上陣。中央社
中華職棒台鋼雄鷹隊5日迎來高雄澄清湖主場開幕戰，交手富邦悍將隊，悍將派出洋投布藍登先發上陣。中央社

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台鋼雄鷹隊史一軍首場主場賽事，今天在澄清湖棒球場華麗開局，面對富邦悍將隊，洋砲魔鷹炸裂雙響砲，悍將洋投布藍登再度短局數崩盤，寫下史上首見的糗紀錄。

布藍登初登板已經1局核爆4分退場，今天的先發依然慘烈，最終只投2.2局被敲7安打、失4分。

雄鷹首局郭永維敲安，魔鷹補上兩分砲，再度將悍將打入早早落後的局面；第3局曾子祐的內野安打開局，王柏融先補上安打追加1分打點，隨後盜壘失敗，魔鷹補上一發陽春砲，擴大為4：0領先。

布藍登後續面對藍寅倫再被敲安，保送張肇元後，悍將換上黃保羅接手，此役又在投不滿3局的情況下退場。

布藍登兩場先發合計投3.2局被敲13安打、失8分，翻開過去在中職生涯前兩場被敲13安打以上的投手，最少局數都有4局，由林光宏、天寶、蔡齊哲共同保持，布藍登3.2局為史上首見的慘。

若以打席數來看，布藍登26打席被敲13安打，並列最慘紀錄，林光宏、蔡齊哲同樣是生涯前兩場26打席被敲13安打。

蔡齊哲 黃保羅

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