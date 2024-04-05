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中職／從發球機變控制打者 林子昱期待下一場有60分

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手林子昱。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手林子昱。圖／味全龍隊提供

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重返久違的先發任務，味全龍隊投手林子昱昨晚繳出4.2局失2分表現，遺憾是失分集中在第5局，林子昱透露，真的有些累了，下一場目標投滿5局，「至少先有60分吧。」

去年先發、中繼兩頭跑，林子昱最後一次先發是8月30日，今年開季再次回到先發任務，總教練葉君璋對於林子昱本季初登板給予好評，如果維持下去加上郭郁政回歸，本土先發投手人選就很充足。

林子昱熱身賽反而不太理想，3場出賽8.1局掉9分（6分責失），防禦率6.48，他也虧自己「變成發球機」怎麼投怎麼被打，但是開季反而有好投，他說心態有了改變：「要能夠控制打者，不是被打者控制。」

然而昨天前4局只被敲2支安打的林子昱，5局下2出局後先「贊助」張閔勛的生涯首轟，又投出保送而退場，最後留下的壘包也變成分數，林子昱說：「這是我春訓以來投最多球的一場，沒能撐完5局有點可惜。」他也期待下次會更好，不過為了投手調度，今天先下二軍休息。

林子昱 郭郁政

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