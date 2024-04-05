中職／弄哭隊友專門戶 王威晨戳破徐基麟淚腺：我太暖了嗎？

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中信兄弟隊投手徐基麟昨天拿下首勝爆哭，透露是因隊長王威晨的抱抱戳破淚腺，王威晨從高中時期就有弄哭隊友的潛能，昨天賽後也被隊友狂虧，被隊友碎念「你幹嘛抱他啦！害他哭！」

兄弟昨天以5：3擊敗台鋼雄鷹隊，徐基麟昨天先發5局失3分（責失2分），拿下生涯首勝，賽後在王威晨的擁抱後忍不住眼淚，看著他爆哭的模樣，許多隊友都抱抱、摸頭外加無情大笑，投手教練王建民也露出慈父般微笑摸頭。

王威晨透露，自己一開始不知道徐基麟哭了，聽其他隊友講才知道，「蛤？是因為我喔？我太暖了嗎？」王威晨感性表示，要進入職業的舞台不容易，身為過來人的經驗，就像自己打出首安、首轟、首打點的心情，知道他可以拿到首勝一定是很開心。

他說當下自己其實也不確定，是問他「首勝嗎？」徐基麟回答是，自己就說「那抱一下」。王威晨無辜說：「我不知道他這麼愛哭。」

王威晨就讀穀保家商時，陳冠宇著名的淚之安打，就是因為王威晨跟他說「這是我們高中最後一場聯賽了」，王威晨也笑說自己好像滿有弄哭隊友的潛能，「昨天後來在裡面看重播，隊友都說死亡之抱。」