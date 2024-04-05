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中職／王牌對決延期 徐若熙記得2次對古林睿煬結果

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊徐若熙今天賽前在場上進行守備練習。圖／味全龍隊提供
味全龍隊徐若熙今天賽前在場上進行守備練習。圖／味全龍隊提供

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當代兩位少年強投同場較勁的戲碼要延後，味全龍隊明天徐若熙先發，統一獅古林睿煬預定7日登板，徐若熙雖說「順其自然」，但前兩次跟古林同場登板的結果卻記得清楚：「我輸2次了。」

作為台灣棒球兩位年輕強投代表，徐若熙、古林睿煬若能同場投球，是球迷期待話題，龍隊總教練葉君璋也說：「這會是很好的一個點，大家會很有感覺，目前台灣數一數二的投手對決，光是站上去的氣勢就不一樣。」

不過30日在開幕戰登板的徐若熙照輪值排在明天出賽，31日上場的古林睿煬自然也再隔一天，對於兩人同場比賽，徐若熙認為順其自然就好，「照自己的計畫慢慢調整到最好的狀態，最大希望是能夠照輪值投完一整年。」

然而，聊到兩人在2021年曾經碰頭，徐若熙也很快反應說：「我輸2次了。」那一年兩人兩次同場出賽剛好都在花蓮，徐若熙1場5局失3分、1場3局掉4分，都吞下敗投。

事實上，徐若熙生涯對獅隊的對戰成績居劣勢，6場先發1勝5敗、防禦率7.54，葉總表示，過去成績參考就好，當然會期待徐若熙突破，「他也會希望幫球隊贏球，但心態還是保持正常就好。」

只不過徐若熙例行賽遇到獅隊都是2021年的事，今年官辦熱身賽對獅隊反倒是4局投出12上12下，徐若熙表示：「熱身賽他們打者都還在調整，開季這幾場就打得很凶。」

古林睿煬 徐若熙 統一獅

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