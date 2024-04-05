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中職／1日2勝時間…陳柏豪幸運三振賺到 賽後靠陳冠宇當uber

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳柏豪。樂天桃猿IG
陳柏豪。樂天桃猿IG

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陳柏豪昨天經歷兩場成功的與時間賽跑，對戰蔣少宏的打席因打者超時賺到三振，讓他成為因這項規定得利投手第一人，賽後從天母棒球場趕場到台北大巨蛋，也成功趕上「師父」官大元的引退儀式，而這要感謝陳冠宇充當他的uber。

樂天桃猿隊昨天在天母棒球場出賽，以4：3擊敗龍隊，陳柏豪中繼1局無失分，面對蔣少宏以三振取得出局數，而第3顆好球是因蔣少宏未能在倒數8秒前在打擊區就定位準備擊球造成。

「我也霧煞煞。」陳柏豪坦言，當下自己也沒搞清楚是什麼狀況，「我以為是我超時，奇怪，我看秒數還有啊！怎麼可能超時？我錯愕，越看越不對勁，經過了解才知道是打者退開，我那時兩好球了，就變三振，就這麼巧，算lucky啦！運氣也是球場上的一部分。」

陳柏豪指出，自己在熱身賽面對李宗賢的打席就曾被抓過超時，該役賽後就有特地去找裁判，詳細了解狀況，「不然到了例行賽，1顆壞球滿虧的，製造危機對球隊也不利，這個情況我一定要先去了解。」包括計時啟動的時間、每個球場秒數放置的位置。

他對於投球計時站在支持的立場，「投手要更清楚明白用意是什麼，這不是要趕我們去丟球，我覺得滿好玩的啊！和時間在玩，善用時間差。」陳柏豪笑說：「但少宏那個真的滿錯愕的。」

陳柏豪與時間的賽跑還包括賽後，昨天比賽在晚上7點56分結束，而台北大巨蛋賽後進行官大元引退儀式，就在隊友一一列隊獻花祝福時，陳柏豪出現在鏡頭上的時間是9點22分，一個半小時內完成賽後洗漱、趕場。

陳柏豪指出，昨天賽後一看轉播，發現大巨蛋比賽還沒結束，陳冠宇主動說可以載他去，就這樣幫助他完成趕場，進來時正好看到王建民換投的感人橋段。

官大元 蔣少宏 陳冠宇

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