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U18東岸聯盟／湯宇哲到東體 入境隨俗變快腿

中央社／ 台東5日電
2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中白隊5日迎來預賽最終戰，高一野手湯宇哲上壘率百分百，單場2安率隊搶勝。中央社
2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中白隊5日迎來預賽最終戰，高一野手湯宇哲上壘率百分百，單場2安率隊搶勝。中央社

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U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊預賽最終戰與成功商水交手，高一野手湯宇哲上壘率百分百，單場敲2安率隊搶勝。湯宇哲從新竹到台東打球爭取機會，入境隨俗笑說「腳變快了」。

U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中白隊預賽最後一戰與成功商水交手，東體白隊投打發揮，3任投手李育朋、王宇翔、陽宇聯手壓制，僅讓對手敲出3支安打、無失分。

東體白隊打線也有發揮，埋伏8棒的高一野手湯宇哲2局首打席選到保送3局敲出二壘打，6局敲出個人單場第2支安打。

東體白隊總教練陳峰岳表示，湯宇哲從新竹關西國中到台東打球，印象中過去很少從關西來台東的球員，此次比賽開打首戰沒有很理想，但慢慢找到好的打擊感覺，也算是有中長程火力的打者，是未來中線外野手人選。

陳峰岳指出，湯宇哲的速度雖然沒有到非常快，但外野守備的判斷很好，臂力也不錯，外野3個位置都可以守。

湯宇哲表示，沒有任何親戚或者熟識的人在台東，當初是覺得這裡的環境好，比賽機會多，所以自己到台東體中打球，一開始最不習慣的是天氣太熱也會想家，現在已經習慣。

湯宇哲透露，之前遇到一段打擊低潮期，透過特訓微調動作，現在用新的動作打得很順手，擊球發力更完整。他也笑說到台東體中的招牌就是腳快，「到這邊有感覺自己的腳也變快了」。

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