中職／開轟找回順節奏 王柏融露燦笑：看得出來吧？

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台鋼雄鷹隊今天以3：5輸給中信兄弟隊，隊史首敗的另一頭也誕生首轟，「台鋼大王」王柏融在5局上敲出2分砲留名，王柏融更開心的是找到擊球節奏，露出笑容說：「看得出來吧？」

5局上面對1：3落後，王柏融將球一棒掃到左外野觀眾席，這發全壘打送回壘包上的曾子祐，一度幫助雄鷹追平比數，王柏融表示：「剛好擊中，喜歡的球就揮棒，節奏對了，就有好的結果。」

官辦熱身賽王柏融冰冷的手感一度令球迷擔心，不過進入例行賽連兩場敲安，昨天敲勝利打點，今天開轟，揮棒節奏確實與熱身賽不同，王柏融聽到記者提問也說：「看得出來吧？節奏真的有差。」

雖然外界認為王柏融從日職回到中職，背負不少壓力，但他本人說：「其實是經歷比較多事情，就比較保守，慢慢藉由比賽去調整，找回順暢的節奏。」

沒想過自己敲出雄鷹成軍首轟，王柏融自謙是運氣好，後來上場守備時也向左外野的雄鷹球迷打招呼，回應歡呼聲，王柏融表示：「日本也有這樣的傳統，很熟悉的感覺。」至於開轟後兄弟球迷也為他鼓掌，王柏融笑說：「大家都是台灣人嘛。」