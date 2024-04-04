中職／許基宏敲超前分三壘打 徐基麟奪勝落淚因為王威晨

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台鋼雄鷹隊今天雖有王柏融開轟，中信兄弟隊仍靠著許基宏兩分超前分三壘打，以5：3在台北大巨蛋拿下勝利，收穫生涯首勝的徐基麟賽後突然落淚，他也解釋是被王威晨的一個擁抱觸動開關。

兄弟今晚在1、3、4局都各有1分進帳，雄鷹則是在3局上靠曾子祐打回1分，5局上王柏融砲轟徐基麟，一發左外野2分砲追平比數，也是台鋼雄鷹隊史首轟。

不過兄弟沒讓落後維持太久，5局下1出局、一二壘有人，許基宏敲出右外野三壘安打，一口氣送回2名跑者，為兄弟再次要回領先，並靠著牛棚守住這2分差。

許基宏表示，今天前面守備上有漏接，「扯投手的後腿，所以想把分數打回來。」再加上今天賽後是官大元的引退儀式，許基宏也更希望拿下這場勝利，「讓學長的引退儀式漂漂亮亮，自己也能將好感覺延續到今年結束。」

先發投手徐基麟5局被敲6支安打，包含王柏融的2分砲，丟掉3分有2分責失，拿下生涯第一場勝投，賽後在場上向球迷致謝時突然哭了出來，徐基麟表示：「壓力釋放，因為是生涯首勝。」