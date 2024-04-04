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中職／兄弟戰雄鷹2萬5942人進場大巨蛋 寫史上次高

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒4日晚間在3地舉辦例行賽，其中於台北大巨蛋繼續由中信兄弟隊與台鋼雄鷹隊交手，賽前邀請男團Energy（圖）帶來動感演出。中央社
中華職棒4日晚間在3地舉辦例行賽，其中於台北大巨蛋繼續由中信兄弟隊與台鋼雄鷹隊交手，賽前邀請男團Energy（圖）帶來動感演出。中央社

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中信兄弟球迷將台北大巨蛋染成一片黃，球團公布今日與台鋼雄鷹隊之戰，共有25942人進場，寫下中職史上進場人數次高紀錄。

兄弟昨天起在台北大巨蛋與雄鷹展開2連戰，昨天的票房為18072人，今天人數滿到加開本壘L4區域，而球隊公布的人數也突破2萬5000人。

中職史上票房最高紀錄是今年開幕戰在台北大巨蛋的樂天桃猿與味全龍之戰，28618刷新紀錄，而史上次高原本是2003年10月11日興農牛與兄弟象在總冠軍賽的2萬0500人，今天象鷹戰衝上第二高。

2024年台北大巨蛋中職賽事人數

3月30日 樂天桃猿vs.味全龍 28618

3月31日 中信兄弟vs.味全龍 20158

4月3日 台鋼雄鷹vs.中信兄弟 18072

4月4日 台鋼雄鷹vs.中信兄弟 25942

中信兄弟 台鋼雄鷹 樂天桃猿

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