中職／悍將遭羅昂封鎖又輸獅隊 開季3連敗繼續6隊墊底

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富邦悍將隊開季一勝難求，今天在新莊球場不再大量失分，但全場只有5支安打，又以1：2輸給統一獅隊，吞下開季3連敗，全是輸給獅隊，上半季排名繼續在中職6隊墊底，獅隊3連勝仍居榜首。

悍將對獅隊前兩戰被揮出34支安打、狂失20分，今天終於穩住場面，但打線面對獅隊投手群只得1分，終場仍以1分差落敗，明天轉戰高雄澄清湖球場，對台鋼雄鷹隊展開3連戰。

今天比賽打完前4局，兩隊都未得分，洋投羅昂、戈威士形成投手戰，獅隊5局上展開首波攻勢，黃勇傳揮出安打，靠林岱安犧牲觸擊推進二壘，林佳緯適時安打攻下全場第1分。

戈威士先發4.2局，被揮出3支安打、3次保送，也投出5次三振，退場時0：1落後，最後吞下敗投。

悍將第2任投手陳冠勳中繼1局未失分，6局上2出局後李建勳登板，被陳鏞基、陳重廷、黃勇傳連續揮出安打失1分。

悍將6局下葉子霆、王正棠連續安打，加上申皓瑋高飛犧牲打攻下1分，追成1：2；羅昂先發6局，只被揮出4支安打，投出5次三振，失1分奪勝，賽後獲選單場MVP。

獅隊7局下推出裴瑞茲中繼，被范國宸安打、保送孔念恩，接著戴培峰犧牲觸擊，形成二、三壘有人，陳真再獲保送形成滿壘；接著李宗賢揮出中外野飛球被接殺，三壘上的范國宸衝回本壘，遭獅隊中外野手陳傑憲傳球觸殺出局，悍將無法追平比數，成為輸球關鍵。