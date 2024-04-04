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中職／林郁婷、吳詩儀合體開球 目標力拚巴黎奧運金牌

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
巴黎奧運拳擊國手林郁婷（左二）、吳詩儀（中）在新莊球場完成開球後，和悍將隊外野手陳真（右二）合影。圖／富邦悍將隊提供
巴黎奧運拳擊國手林郁婷（左二）、吳詩儀（中）在新莊球場完成開球後，和悍將隊外野手陳真（右二）合影。圖／富邦悍將隊提供

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富邦悍將隊今天繼續在新莊球場對戰統一獅隊，邀請巴黎奧運拳擊國手林郁婷吳詩儀擔任開球貴賓，兩人分別穿上1號、41號球衣「投打對決」，林郁婷不諱言，這個背號代表就是想要拿下奧運金牌，完成最後目標。

林郁婷賽前霸氣站上投手丘，面對吳詩儀打擊，把球準確投進悍將外野手陳真的手套中，贏得滿場掌聲，笑說：「高中就開始練投了。」

林郁婷表示，過去念鶯歌工商時，正是棒球隊、拳擊隊的初建時期，很多同學都是棒球隊選手，因此接觸棒球很長一段時間，還好今天開球沒有「挖地瓜」。

林郁婷曾經擔任PLG富邦勇士隊開球貴賓，認為室內、戶外開球氛圍完全不同，開球前還特別去找偶像、悍將總教練陳金鋒合照要簽名，心情相當愉快。

吳詩儀則說：「41號是自己名字的諧音，有紀念的感覺，雖無太多棒球經驗，但對各種運動都很有興趣，其實一直很想挑戰投球。」

巴黎奧運拳擊國手林郁婷在新莊球場開球。圖／富邦悍將隊提供
巴黎奧運拳擊國手林郁婷在新莊球場開球。圖／富邦悍將隊提供
巴黎奧運拳擊國手林郁婷在新莊球場開球。圖／富邦悍將隊提供
巴黎奧運拳擊國手林郁婷在新莊球場開球。圖／富邦悍將隊提供

吳詩儀 林郁婷 棒球

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