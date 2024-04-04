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中職／葉保弟夢想首打席開轟 曾子祐被兄弟應援震撼
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台鋼雄鷹隊昨天在隊史首戰就贏球，先發打線9人只有2名新人，也都敲出生涯首安為球隊貢獻，葉保弟笑言「原本想的是首打席開轟」，曾子祐則是被中信兄弟隊球迷的應援聲震撼，只想著「這樣屋頂沒問題嗎？」
作為台鋼狀元，曾子祐扛起隊史首戰第一棒，也在7局上敲出生涯首安，他表示，賽前其實還好，但比賽開打後變得緊張，「從小打球就是為了踏上職棒舞台，昨天完成夢想一部分，難免會緊張，有了那支安打，至少有1，可以放鬆一點。」
不過曾子祐經歷一軍首戰，也認為自己無論攻守都還有很多需要調整，特別是游擊守備出現失誤，「要更專注，當下有點搶快，反而把球擋到旁邊。」
跟二軍初登場相比，曾子祐認為差距太大，「第1次在這麼多人面前打球，好處是之後不管什麼場面都適應了。」但面對1萬8072人的應援聲，曾子祐嚇了一大跳，「比想像大聲很多，會擔心天花板承受得住嗎？」
葉保弟從訓練員拚到中職一軍，還成為雄鷹首戰的先發成員，他很感謝自己能有這樣的機會，也想像過自己首戰的景象，「想得很美好，首打席就開轟，結果是沒有。」葉保弟也知道現實不會如想像，「但我是雙魚座。」
葉保弟是在第8局才敲出生涯首安，不過這支二壘打連首打點也一起進帳，站在二壘上接受球迷歡呼，是他印象最深的場景。
葉保弟因為「粒保樂園」爆紅，當然也有壓力，但葉保弟說：「關注是壓力也是助力，想讓自己表現更好，不要辜負球迷期待。」
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